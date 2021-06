Combien de temps dure l’immunité contre le Covid après la vaccination ?

Au fur et à mesure que la campagne de vaccination contre le covid-19 progresse, la question devient de plus en plus pressante : combien de temps durera notre immunité ?

De toute évidence, nous n’avons toujours pas de réponse fondée sur des preuves, car pas assez de temps s’est écoulé depuis le début de la maladie. Mais nous avons déjà des découvertes passionnantes.

La mémoire immunologique

Lorsque le système immunitaire entre en contact avec un antigène pour la première fois, il faut quelques jours pour que les composants spécifiques de la réponse soient pleinement activés.

De plus, cette réponse primaire n’atteint pas tout le potentiel dont le système immunitaire pourrait être capable, c’est pourquoi nous succombons parfois aux infections.

Cependant, à la suite de cette rencontre, des cellules mémoire sont générées, qui ont une longue durée de vie et qui stockent des informations sur la façon de détruire l’antigène.

Si nous le rencontrons à nouveau, la réponse secondaire sera beaucoup plus rapide, plus puissante et plus efficace grâce à l’activation de ces cellules mémoires.

C’est pourquoi nous prenons le vaccin, pour générer des cellules mémoires capables de contrôler ce pathogène en cas d’infection contagieuse.

Les coronavirus génèrent-ils de la mémoire ?

Nous le savons car il existe quatre coronavirus qui causent environ 20 % des rhumes courants, ainsi que deux autres maladies graves : le SRAS (Severe Acute Respiratory Syndrome, apparu en 2003) et le MERS (Middle East Respiratory Syndrome, apparu en 2012). ).

La mémoire contre les coronavirus qui causent le froid n’est pas très puissante, c’est pourquoi nous tombons malades si souvent, plus le fait qu’il existe d’autres virus non apparentés qui causent également la maladie.

Et en ce qui concerne le SRAS, on sait que les anticorps chez les personnes atteintes de la maladie ont diminué rapidement et ont été à peine détectés deux ans plus tard, tandis que les cellules mémoire productrices d’anticorps (lymphocytes B) ont disparu avant six ans, à partir de laquelle il y aurait eu un manque de protection. .

Cependant, des études récentes ont trouvé des anticorps neutralisants 17 ans après l’infection.

Par conséquent, les craintes que l’immunité contre le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le covid-19, soit également de courte durée.

cellules à vie longue

Si nous faisons un test, il est probable que nous ayons encore des anticorps contre des maladies infantiles typiques telles que la rougeole ou les oreillons, même si cela fait de nombreuses années que nous n’avons pas contracté la maladie et que nous n’avons plus eu de contact avec l’antigène.

Comment est-ce possible, étant donné que l’activation des cellules mémoires nécessite une nouvelle rencontre avec le pathogène ? Comment les anticorps peuvent-ils durer si longtemps ?

C’est parce qu’en plus des cellules mémoire, nous avons un autre allié important pour nous protéger.

Lorsque le lymphocyte B est activé après avoir reconnu l’antigène, il se transforme en une cellule, appelée plasmocyte, qui produit en fait les anticorps.

La plupart de ces cellules meurent à la fin de l’infection et sont appelées plasmocytes à courte durée de vie.

Mais, à l’occasion, d’autres cellules très particulières sont générées, trouvées dans des niches spéciales de la moelle osseuse, appelées plasmocytes à longue durée de vie.

Parfois de la vie éternelle.

Pendant tout ce temps, ils produiraient des anticorps qui neutraliseraient une nouvelle infection, comme la rubéole, la mononucléose infectieuse, les oreillons ou la rougeole.

C’est pourquoi nous ne souffrons plus de ces maladies.

Bien que nous ne sachions toujours pas exactement combien de temps durera l’immunité contre le virus SARS-CoV-2, les perspectives sont aujourd’hui plus prometteuses qu’il y a quelques mois, grâce à une série de découvertes.

Premièrement, les anticorps contre le SRAS-CoV-2 restaient dans la sérologie des patients qui avaient contracté la maladie pendant au moins 8 mois et diminuaient à un rythme plus lent qu’on ne le craignait initialement.

Deuxièmement, les cellules mémoire productrices d’anticorps sont restées très actives et à des niveaux très élevés tout au long de ces 8 mois, on peut donc supposer qu’elles fourniraient une protection pendant quelques années.

Des études plus récentes ont élevé cette protection à au moins 12 mois avec une sélection apparente visant les cellules mémoire les plus efficaces.

Plus important encore, cette protection a été considérablement augmentée chez les personnes atteintes de la maladie et qui ont par la suite reçu une dose du vaccin.

Raison de plus pour nous faire vacciner.

Troisièmement, chez les individus qui, parce qu’ils ont développé une forme bénigne de la maladie, ces cellules B mémoire n’ont pas été trouvées, elles ont eu une très forte réponse des cellules T mémoire, qui sont responsables de l’immunité cellulaire.

En d’autres termes, tout n’est pas dû aux anticorps.

Quatrièmement, la réponse aux vaccins induit une puissante formation de plasmocytes dans ce qu’on appelle les centres germinatifs, une exigence fondamentale pour la production de ces cellules B mémoire.

Pour l’instant, juste une bonne nouvelle.

Mais il y a plus. Les chercheurs ont été surpris par le fait que la diminution de la concentration d’anticorps après avoir contracté la maladie comportait deux phases : une première, dans laquelle ils se détérioraient rapidement, et une autre dans laquelle ils restaient stables.

Ce schéma suggère que les plasmocytes à longue durée de vie peuvent être responsables du maintien de ces anticorps.

L’hypothèse s’est avérée correcte, car il a été possible d’isoler et de purifier ces plasmocytes à vie longue, qui avaient trouvé leur niche dans la moelle osseuse, 11 mois après que les patients aient eu la maladie.

Merveilleuse nouvelle.

Parce qu’il nous dit qu’en plus d’avoir une solide réponse des lymphocytes T et B à mémoire à long terme, nous aurons également des plasmocytes qui produiront des anticorps contre le virus pendant probablement de nombreuses années à venir.

Cela signifie-t-il que nous n’aurons plus jamais besoin de nous faire vacciner? Probablement pas, mais seul le temps nous le dira.

Il est tout à fait possible que des doses de rappel doivent être administrées à un moment donné pour renforcer l’immunité si une baisse est observée.

Et, bien sûr, toute cette immunité est générée contre le virus d’origine, qui est le contenu des vaccins qui sont administrés.

On ne peut exclure l’émergence de nouvelles variantes, suffisamment différentes du virus d’origine pour pouvoir échapper à nos cellules mémoires, qui ne se souviennent que de ce qu’elles ont vu.

Et, dans ce cas, il faudra appliquer des vaccins visant ces nouvelles variantes.

Par conséquent, et malgré le climat actuel de plus grand optimisme au sein de la communauté scientifique, nous ne pouvons pas baisser la garde.

Nous allons vivre avec le virus pendant de nombreuses années, nous devrons donc le surveiller de près. L’histoire ne peut pas être répétée.

*Professeur d’Immunologie au Centre de Recherche Biomédicale de l’Université de Grenade