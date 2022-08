Combien de temps dure Dragon Ball Super : Super Hero ?

in

PHOTOS SONY

La franchise d’anime la plus célèbre revient avec un nouveau film ce 18 août. Revoyez la bande-annonce, le synopsis, la durée et tout ce que vous devez savoir ici!

©Photos SonyDragon Ball : Super Hero sort en salles cette semaine.

En quelques heures seulement Dragon Ball : super-héros sortira en salles Amérique latine. Si vous vous considérez comme un amoureux de cette franchise à succès de anime, vous voulez sûrement assister à la première mondiale du dernier film de cet univers. Pour cette raison, nous passons en revue ici tout ce que vous devez savoir avant de profiter du film disponible en japonais et en espagnol latin, y compris son intrigue, durée, bande-annonce officielle et détails que vous ne pouvez pas manquer.

De quoi s’agit-il Dragon Ball : super-héros? Son Goku il avait détruit la patrouille rouge, mais aujourd’hui, son héritage est perpétué par différentes personnes. Pour cela, ils ont créé deux androïdes appelés Gamma 1 et Gamma 2 qui se disent super-héros et qui décident d’attaquer Piccolo Déjà Gohan. « Quel est le but de la nouvelle Red Patrol ? Face au danger imminent, l’heure du réveil du Super Héros a sonné ! », explique son synopsis officiel.

La date de sortie est prévue pour le prochain 18 août dans Argentine, Bolivie, Chili, Amérique centrale, Colombie, Équateur, Mexique, Paraguay, Venezuela, Pérou et Uruguay, sous la distribution de Sony Pictures et Crunchyroll, étant la première sortie cinématographique mondiale de la plate-forme anime. De même, le vendredi 19, il arrivera à Aruba, Curaçao, Jamaïque, Suriname, Trinité-et-Tobago.

Dragon Ball : super-héros a l’intervention du créateur original de cette franchise : Akira Toriyama. C’est que ce phénomène a en fait commencé en 1984, lors du lancement du manga japonais, étant l’un des titres les plus réussis. Avec plus de 260 millions d’exemplaires vendus dans le monde, l’univers s’est élargi avec des séries animées pour la télévision, des films et des jeux. Sous la direction de, Tetsuro Kodamal’histoire est prête à continuer.

+ La durée de Dragon Ball: Super Hero

À partir de ce 18 août, le nouveau film de la franchise animée pourra être apprécié dans les salles d’Amérique latine. Le film est intitulé Dragon Ball : super-héros et aura une extension de 100 minutes, soit 1 heure et 40 minutes. De cette façon, vous pourrez profiter du film qui a les voix japonaises de Masako Nozawa (Son Goku, Son Gohan et Son Goten), Toshio Furukawa (Piccolo), Aya Hisakawa (Bulma), Ryō Horikawa (Vegeta), Mayumi Tanaka (Krillin), entre autres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂