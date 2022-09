Combien de temps dure Don’t Worry Darling ?

in

Le film Don’t Worry Darling met en vedette Florence Pugh et Harry Styles montrant une réalité dans laquelle il y a des secrets. Combien de temps dure le film ?

Ne t’inquiète pas chérie C’est un film qui a eu un processus de production assez controversé, d’abord avec la perte de son protagoniste d’origine, Shia Labéouf qui a quitté le projet apparemment en raison d’un mauvais comportement. Puis vint le musicien Harry Styles pour le remplacer et tôt ou tard les rumeurs de romance avec le réalisateur sont arrivées Olivia Wilde qui venait d’une rupture avec Jason Sudeikis.

Tout cela a généré un intérêt particulier pour le film qui, selon les mots du même Olivia Wilde trouvez l’inspiration dans des titres comme La matrice, début Oui Le spectacle de Trumandonc sûrement Ne t’inquiète pas chérie est un film assez ambitieux même si son budget est le plus faible des films qui Warner Bros. créée cette année pour un total de 30 millions de dollars.

De quoi s’agit-il Ne t’inquiète pas chérie? C’est l’histoire d’Alice et Jack Chambers qui travaillent pour une entreprise qui a un projet spécial où tous ceux qui ont une relation avec ce travail vivent dans la ville de Victory, un endroit apparemment parfait grâce à ses installations impeccables, ses rires et ses cocktails. qui ne manquent jamais.

Cependant, bientôt cet endroit idyllique pour tous ceux qui y vivent deviendra quelque chose de différent basé sur des secrets et des mensonges, des manipulations et des contrôles, des perversions et des pièges qui transformeront cette expérience en quelque chose d’hallucinant, qui apportera une paranoïa plutôt inquiétante au film. formule.

Ne t’inquiète pas chérie a une intrigue qui, si l’on tient compte de son synopsis en plus de l’ambition du réalisateur Olivia Wilde, vous devrez parcourir un chemin assez long pour résoudre toutes les questions et prémisses que vous présentez dans votre prologue. Donc, en répondant à la question de savoir combien de temps dure le film, nous pouvons vous dire que la bande a une durée de 2 heures et 3 minutes.

Le film met en vedette Harry Styles, Florence Pugh, Gemma Chan, Kiki Layne, Nick Kroll, Chris Pine et un caméo de son réalisateur qui, comme tout le monde le sait, est aussi une actrice expérimentée qui a joué des rôles importants dans Maison du docteur Oui Tron l’héritage, pour ne citer que quelques emplois. Le film sortira ensuite dans les salles du monde entier 23 septembre de cette année.

