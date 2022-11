in

merveille

Black Panther: Wakanda Forever sortira en salles le 10 novembre et de nombreux fans de Marvel se demandent déjà combien de temps dure le film. La réponse!

©IMDBRamonda dans Black Panther 2

Panthère noire : Wakanda pour toujours raconte l’histoire des personnalités les plus importantes de la puissante nation africaine au moment où son roi et protecteur, T’Challa, est décédé. Puis sa mère, Ramonda, Shuri, Nakia, Okoye et M’Baku doivent se fortifier pendant une période très sombre car du fond de l’océan ils seront attaqués par les habitants de Talokan.

Cette attaque sera certainement dévastatrice car elle se joindra à Namor, le chef de ce peuple qui a une force aussi grande que Thor ou Hulk, peut voler, survit à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des profondeurs de la mer et a une conviction inébranlable que ce plan d’action que vous avez décidé de prendre contre la surface est le correcteur. Il pense qu’il détient la vérité !

Le directeur Ryan Coogler averti dans le passé qu’en raison du triste décès de Chadwick Boseman le film Panthère noire : Wakanda pour toujours Il a beaucoup changé en termes d’intrigue. À l’origine, il allait traiter de la manière dont T’Challa exercerait ses fonctions de roi de cette ville après cinq ans d’absence à la suite de la rupture de Thanos. Avengers : guerre à l’infini et le retour ultérieur de tous dans ce qu’on appelle le « spot » une demi-décennie plus tard.

Combien de temps dure Black Panther : Wakanda Forever ?

Maintenant, il y a une adaptation de la guerre entre Wakanda et cette nation des profondeurs qui dans le Univers cinématographique Marvel Ce ne sera pas Atlantis mais Talokan, avec des racines dans les peuples mésoaméricains donnant une visibilité à ces cultures, ce qui a rendu l’acteur Namor très fier, Ténoch Huertaqui s’est prononcé en faveur de cette décision créative de Ryan Coogler à plus d’une occasion.

Combien de temps cela dure-t-il Panthère noire : Wakanda pour toujours? Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un film qui doit établir le présent de nombreux personnages tout en présentant Namor et Talokan. Ainsi, cette nouvelle entrée dans la mythologie du Univers cinématographique Marvel a une durée considérable 2 heures 41 minutes. Assez de temps pour développer une histoire qui ne manquera pas de fasciner le fandom.

Panthère noire : Wakanda pour toujours étoiles Angela Bassett comme Ramonda, Letitia Wright comme Shuri, Lupita Nyong’o comme Nakia, Danai Gurira comme Okoye, Martin Freeman comme Everett K. Ross, Winston Duke comme M’Baku, Dominique Thorne comme Riri Williams et Tenoch Huerta comme Namor. . La bande contient des livres de Ryan Coogler et Joe Robert Cole.

