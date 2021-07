Combien de temps Diana Ross a-t-elle été mariée au père de Tracee Ellis Ross ?

Acteur et Noirâtre La star Tracee Ellis Ross a récemment rendu hommage à sa mère, Diana Ross. En juillet 2021, elle a recréé une photo de retour de l’interprète de « Endless Love ». La photo était l’une des nombreuses fois où Ross a célébré l’impact de sa mère sur la musique et le divertissement.

Le Petites amies alun est la deuxième fille du nominé aux Oscars. Elle est née pendant le mariage de sa mère avec son père, Robert Ellis Silberstein. Cependant, combien d’années Ross et Silberstein étaient-ils ensemble ?

Diana Ross et Tracee Ellis Ross | Jason LaVeris/FilmMagic

À l’intérieur du mariage du père de Diana Ross et Tracee Ellis Ross

Depuis qu’il est devenu célèbre avec les Supremes dans les années 1960, Ross a eu plusieurs relations très médiatisées. Cependant, l’une de ses romances les plus infâmes était avec le fondateur de Motown, Berry Gordy. Après avoir signé Ross et ses camarades de groupe sur son label, le couple est devenu amants. L’affaire a duré plusieurs années au milieu de la montée en puissance des Supremes.

Diana Ross, Robert Ellis Silberstein alias Bob Ellis avec leurs filles (L) Rhonda Suzanne Silberstein (Rhonda Ross) et Tracee Joy Silberstein (Tracee Ellis Ross) | Michael Ochs Archives/Getty Images

CONNEXES: « Girlfriends »: Diana Ross a fait l’un des camarades de casting de Tracee Ellis Ross « très anxieux »

Bien qu’elle aimait Gordy, leur relation a changé à mesure que Ross vieillissait. Dans les années 1970, elle était prête à s’installer et à fonder une famille. Alors que Gordy commençait à s’éloigner, le chanteur « Upside Down » a rencontré Silberstein dans un magasin de vêtements pour hommes. Bientôt, le couple a commencé à sortir ensemble et Ross a rompu avec Gordy.

Même s’ils ont décidé de mettre fin à leur relation, les légendes de la Motown travaillaient toujours ensemble. De plus, Ross a embauché Silberstein comme manager. En 1971, le gagnant d’un Grammy a épousé le natif de Jersey. Ils ont accueilli leur premier enfant, Rhonda Ross, la même année. Cependant, Ross et Silberstein lui ont caché le fait que Rhonda est l’enfant biologique de Gordy jusqu’à ses 13 ans.

Tout au long de leur temps ensemble, le couple a eu deux autres enfants – Tracee et Chudney Ross. Malheureusement, Ross a divorcé de Silberstein en 1976 après cinq ans de mariage.

Diana Ross a laissé entendre que le père de Tracee Ellis Ross en voulait à Berry Gordy

Selon Diana Ross : une biographie, le gestionnaire de talents ne pouvait pas gérer la relation de travail de sa femme avec Gordy. Bien qu’il ait élevé l’enfant du directeur musical avec Ross, Silberstein a continué à se sentir négligé dans son mariage.

CONNEXES: Diana Ross sur quand elle se sent la plus sexy et la plus féminine

« La pression de sa tentative de surmonter l’importance de Berry dans ma vie était trop forte », a déclaré Ross dans le livre. « Berry était trop exigeant ; J’étais trop confus. C’était un triangle désordonné. J’aurais aimé qu’il soit plus fort pour qu’au lieu de se perdre dans la confusion, il puisse se libérer.

Silberstein n’a jamais dit si la relation de Ross avec Gordy avait contribué à leur divorce. Depuis leur séparation, le couple entretient un lien de coparentalité sain pour Rhonda, Tracee et Chudney.

Diana est-elle toujours mariée ?

Après avoir divorcé de Silberstein, Ross est devenue une relation amoureuse avec plusieurs célébrités. Selon Ranker, le chanteur de « Love Hangover » serait sorti avec Michael Jackson, Arthur Ashe et l’acteur Ryan O’Neal dans les années 1970. En 1985, cependant, elle a trouvé l’amour de sa vie, Arne Naess, Jr. Le couple s’est marié cette année-là et a accueilli deux fils – Evan et Ross.

CONNEXES: La première fois de Diana Ross et Berry Gordy était si «embarrassante» qu’elle a dû en rire

Naess et Ross ont divorcé en 2000. Quatre ans plus tard, il est décédé dans un accident d’alpinisme. Après la mort de son ex, Ross ne s’est plus jamais remariée. Néanmoins, elle aurait fréquenté Jon Voight dans les années 2000.

Comme sa mère, Tracee est heureusement célibataire.