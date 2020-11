Combien de temps avant que les mobiles 5G ne baissent (vraiment)?

Il faudra encore attendre un peu plus longtemps pour avoir des téléphones 5G bon marché sur le marché.

La 5G est l’une des technologies que nous souhaitons le plus standardiser. Bien que dans de nombreux pays du monde (Espagne incluse), la 5G puisse déjà être contractée, la vérité est que, comme le disait très bien un membre de Nokia à l’époque: « La 5G n’est pas plus que la 4G mais avec de nouvelles chaussures ».

La vraie différence entre cette technologie et son prédécesseur est désormais négligeable au quotidien. Malgré cela, il est plus que clair que la 5G est l’avenir et que plus tôt nous nous y adaptons, mieux c’est. Le problème est que les smartphones compatibles avec cette technologie ne sont pas du tout bon marché, le passage de la 4G à la 5G ne convient donc pas à tous les budgets.

Alors on se demande, Combien de temps encore faut-il attendre pour que les mobiles 5G aient des prix vraiment compétitifs?

Je veux un mobile 5G, quand puis-je l’acheter?

Selon le cabinet d’analystes ABI Research, ce n’est qu’après 2021 que les téléphones 5G feront leur chemin, principalement parce que son prix baissera, le rendant beaucoup plus attractif pour les consommateurs. D’une part, les composants seront moins chers et des smartphones 5G moins chers pourront donc être développés pour toutes les gammes.

Autrement dit, en 2021, des marques telles que Qualcomm, MediaTek ou UNISOC commenceront à développer des chipsets 5G plus compétitifs qui rendront d’ici 2022, plus de 60% des téléphones 5G vendus sur le marché auront un prix inférieur à 600 €.

La 5G promet une meilleure connectivité et une vitesse plus élevée de téléchargement et de téléchargement de données Ce qui permettra, entre autres, de télécharger des fichiers volumineux en quelques secondes ou de consommer du contenu multimédia en streaming sans aucun problème, qu’il s’agisse de séries ou de films sur Netflix ou de jeux vidéo sur des services cloud comme Google Stadia ou GeForce Now.

