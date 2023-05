Combien de tasses de café pouvez-vous boire par jour ?

Lot de 2 tasses de café avec sous-tasses Floro 100% Porcelaine Motif Nuages et étoiles Or, Blanc et Noir

Le set de 2 tasses à café et sous-tasses Floro présente un design distinctif avec des touches modernes. Floro est apprécié pour son design très particulier, qui est finement brodé du motif des nuages et des étoiles dorés, créant une harmonie parfaite avec la couleur blanche et noire. Vous pouvez profiter de ce magnifique ensemble, qui attire tous les regards par ses dimensions idéales, à la maison et au bureau. Vous pouvez laver à la main, en toute sécurité, le set de tasses dont le motif ne s efface pas. Vous pouvez également considérer ce produit comme une option cadeau élégante et originale.