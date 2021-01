Combien de streamer Twitch Pokimane a gagné en 2020

Le panorama de la plateforme de streaming vidéo Tic elle évolue rapidement et n’est plus depuis des années une destination exclusivement réservée aux passionnés de jeux vidéo. Cependant, son représentant le plus célèbre continue de rester Pokimane, le streamer de 24 ans qui a désormais conquis plus de 7 millions d’abonnés grâce à des spectacles en direct centrés sur le monde des jeux vidéo mais au cours desquels il y a aussi un espace d’interaction avec les followers et divers invités. Cependant, il est plus difficile de comprendre combien la jeune streameuse – qui au bureau d’enregistrement répond au nom d’Imane Anys – gagne de ses activités.

Selon une étude de Stream Hatchet, Pokimane est le deuxième streamer le plus regardé au monde: selon les calculs des analystes, 2020 aurait totalisé 23,3 millions d’heures de visionnage au total sur toutes les plateformes sur lesquelles il est actif; le chiffre n’a été dépassé que par sa collègue Valkyrae – qui travaille principalement sur YouTube Gaming depuis un an maintenant – mais en ce qui concerne Twitch, la jeune femme n’a pas de rivaux.

Combien gagne Pokemon sur Twitch

En 2019, une rumeur circulait selon laquelle il semblait que Pokimane gagnait environ 2 millions de dollars par an grâce à ses activités de streaming, des affiliations, des dons et des sponsors: la jeune fille a cependant démenti en plaisantant la rumeur. Les estimations et les calculs sur la valeur de ses activités continuent toutefois de circuler de manière incontrôlée sur le Net. Seulement par les milliers d’abonnés payants à la chaîne Tic on estime que la jeune femme peut gagner au moins 250000 € chaque année, auxquelles s’ajoutent de nombreuses autres sources de revenus secondaires, telles que des dons auquel Pokimane a imposé un plafond maximum de 5 dollars.

Combien gagne Pokimane sur YouTube

À cela, il faut ajouter deux chaînes YouTube: la principale avec 6,3 millions d’abonnés et une secondaire dédiée aux vidéos ASMR qui porte le total à environ 7 millions. À partir des vidéos postées sur la plateforme de partage propriétaire de YouTube, la jeune femme devrait être en mesure de tirer entre 400 000 et 500 000 vues par jour, ce qui lui rapporterait plus de 2 000 dollars par jour. environ 730 000 € par an. Les calculs qui émergent en ligne sont tous approximatifs et ne prennent pas en compte des facteurs tels que les accords privés entre le streamer et les entreprises, mais tous pointent vers un chiffre total comprenant entre un million et deux millions de dollars.