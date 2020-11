Combien de stars Sophia Bush a-t-elle fréquentées?

One Tree Hill est une émission de télévision préférée des fans qui est devenue un incontournable de la télévision du début des années 2000. Comme l’un des spectacles les plus anciens sur The WB (et plus tard, The CW) One Tree Hill était responsable du lancement d’icônes adolescentes comme Chad Michael Murray et Sophia Bush à la gloire.

En fin de compte, One Tree Hill a disparu en 2012, mais il reste une partie vitale des premières vies de nombreux fans et est toujours très populaire sous forme de rediffusion. De plus, les fans se délectent toujours de toutes les histoires de drame en coulisse – y compris les nombreux amours et les enchevêtrements romantiques de la star de la série Sophia Bush.

De quoi parlait «One Tree Hill»?

One Tree Hill La série a fait ses débuts à la télévision en 2003. Située et filmée en Caroline du Nord, la série raconte l’histoire de deux demi-frères, Lucas et Nathan Scott.

Au début de la série, les deux frères Scott se voient rarement d’accord, et forment une féroce rivalité. Au fur et à mesure que la série progressait, les frères ont du mal à gagner du terrain au sein de l’équipe de basket-ball de leur lycée, tout en jonglant avec leurs divers enchevêtrements romantiques. En fin de compte, les téléspectateurs ont fait partie de la montée vers la maturité des frères Scott, car ils laissent derrière eux les problèmes de l’adolescence.

Des icônes adolescentes comme Murray, Hilarie Burton et Bush ont joué dans la série, mais One Tree Hill a également accueilli une rotation tournante de stars invitées célèbres. Le spectacle a duré jusqu’en 2012.

À ce moment-là, de nombreux membres de la distribution avaient déjà les yeux rivés sur d’autres projets. Cela inclut Sophia Bush, la favorite des fans, qui a incarné Brooke Davis, le capitaine de l’équipe de cheerleading du lycée et l’intérêt amoureux de Lucas Scott.

Sophia Bush et Chad Michael Murray ont eu une relation intense

Sophia Bush | Stephen Lovekin / FilmMagic

Tout comme Bush avait une vie amoureuse intéressante à l’écran, ses romances hors écran faisaient souvent la une des journaux. Début 2004, Bush et Murray, sa co-vedette sur One Tree Hill, se sont fiancés.

Ils se sont mariés un an seulement après s’être fiancés, et si les fans adoraient leur relation, les pressions des projecteurs étaient difficiles à gérer. Le jeune couple s’est séparé cinq mois seulement après son mariage. Bush a plus tard critiqué leur mariage, déclarant que «nous étions deux enfants stupides qui n’avaient aucune raison d’être dans une relation en premier lieu. À tous les autres costars qui ont travaillé, plus de pouvoir pour vous.

Bush a continué à sortir avec Jon Foster, un acteur avec qui elle avait travaillé Reste en vie, pendant près d’un an, avant de se séparer.

Bush a ensuite tourné son attention vers une autre co-star One Tree Hill: James Lafferty. Leur relation était encore plus courte que celle de Bush et Murray, et les deux se sont séparés après avoir fréquenté pendant environ un an.

Qui sort avec Sophia Bush ces jours-ci?

En 2010, Bush était lié à l’acteur prometteur Austin Nichols. Il a même rejoint le casting de One Tree Hill, faisant de lui le troisième acteur de la série à avoir une relation amoureuse avec Bush. Après plusieurs années de rencontres, Bush et Nichols se sont séparés en 2012.

En 2013, Bush a eu une autre histoire d’amour, cette fois avec Dan Fredinburg, un employé de Google. Ils ont rompu un an après avoir confirmé leur relation pour la première fois. Malheureusement, Fredinburg est décédé lorsqu’il a été pris lors d’une avalanche sur le mont. Everest en 2015.

Plus récemment, Bush a été lié à l’entrepreneur et homme d’affaires Grant Hughes. Les deux ont été aperçus ensemble au début de l’été 2020 et ont été vus ensemble plusieurs fois depuis.