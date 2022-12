Combien de séries Netflix annulées en 2022

in

Netflix

Netflix sort chaque année un nombre important de productions mais en même temps il ne craint pas les annulations. Quelles séries ont été annulées en 2022 ?

© IMDbLance Reddick dans Resident Evil

Netflix ajoute chaque année un nombre important de séries à son catalogue avec l’objectif clair de satisfaire les besoins de ses abonnés tout en cherchant à augmenter le nombre de personnes qui choisissent la plateforme année après année. Nous parlons du service de streaming le plus paradigmatique du marché et sûrement l’un des plus réussis au fil du temps.

Cependant, le Géant du streaming il sait reconnaître les défaites quand elles surviennent et son pouls ne tremble pas lorsqu’il s’agit d’annuler une série télévisée qui n’atteint pas la performance qu’elle avait prévue avant d’être diffusée au catalogue. Cela s’est reproduit en 2022 comme les années précédentes avec plus d’un spectacle retiré comme décidé par les dirigeants de Netflix.

Netflix prend des décisions chaque année

Le N rouge connaît des succès et 2022 avait quelques exemples à signaler car ils étaient Tu ferais mieux d’appeler Saul, Stranger Things Oui Merlin. Mais nous pouvons également ajouter des émissions de télévision qui n’ont pas répondu aux besoins des abonnés de la plateforme et ont eu un adieu prématuré, comme c’est le cas avec nonne guerrièreun titre qui a atteint son deuxième lot d’épisodes mais a été annulé.

Plus d’annulations ? Cuisiner avec Parisla téléréalité dans laquelle l’héritière de l’empire hôtelier Paris Hilton invite différentes figures de l’émission à cuisiner chez elle n’a pas réussi à séduire les abonnés de Netflix avec une proposition qui a fini par être annulée malgré la popularité de la jeune millionnaire qui est habituellement une tendance dans chacun des projets qu’elle réalise.

Un cas qui attire fortement l’attention est celui de Premier meurtre qui est venu montrer un seul épisode tandis que la série Resident Evil, basé sur un jeu vidéo populaire de Capcom, a également fait ses débuts et fait ses adieux. Les autres titres qui ne continueront plus à publier de nouvelles saisons sur la plateforme sont les animés L’évangile de minuit et comédie assez intelligent. Voici toutes les annulations qui se sont produites cette année.

+ Liste complète des séries annulées par Netflix en 2022

– Peoplefied

-Cuisine avec Paris

-Une autre vie

– Dossier 81

-Le Club Baby-Sitters

-Élever Dion

-Os

-Force spatiale

-Sur le point

-L’évangile de minuit

-Assez intelligent

– Resident Evil

-Premier meurtre

-Q-Force

-Grendel

-Les crimes graves

– Destin : La saga des Winx

– Les Imparfaits

– Piste partenaire

-Le club de minuit

– Nonne guerrière

-Superproduction

