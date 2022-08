Combien de séries Dan Schneider a-t-il créées et lesquelles ont eu le plus de succès

Si nous parlons de l’un des plus importants producteurs de Nickelodéonserieuse dan schneiderpuisqu’il a été le créateur de plusieurs séries à succès de la chaîne comme »Drake et Josh », »Kenan et Kel », »étonnamment » O »victorieux ». Le scénariste est né en 1966 dans la ville du Tennessee, où il n’a fréquenté l’Université de Harvard que pendant un semestre, bien qu’il ait abandonné pour rentrer chez lui et réparer des ordinateurs.

Sa carrière a finalement commencé lorsqu’il a déménagé à Los Angeles pour commencer sa carrière d’acteur, ce qui l’a ensuite amené à se concentrer sur le métier de scénariste et de producteur. Sa première série était » All That », connue sous le nom de » All That » en Amérique latine, qui a été diffusée en 1994, a duré 11 ans et a été reconnue dans l’industrie de la télévision. À cause de cela, Nickelodeon a donné à Schneider un grand pouvoir créatif, étant le créateur, scénariste et producteur de plusieurs des plus grands succès de la chaîne.

Série créée par Dan Schneider

le spectacle d’amanda

Première série créée par Dan Schneider et mettant en vedette Amanda Bynes, qui avait auparavant également joué un rôle dans » All That ». La série consistait en Amanda enregistrant de courts sketches comiques destinés à un public enfantin. Ici, nous voyons le protagoniste avoir toutes sortes d’histoires, racontant la participation de Drake Bell Oui Josh Peckavec des blagues aux thèmes extravagants, dégoûtants ou absurdes.

L’intrigue principale de la série est qu’Amanda s’ennuie de ce qui se passe à la télévision, alors elle décide de passer à la télévision pour faire des programmes comme elle et ses amis aimeraient qu’ils soient. Vous pouvez également voir toutes sortes de parodies de programmes américains.

Drake et Josh







Commençant pour la première fois en tant que série dérivée de « The Amanda Show », la série a suivi deux demi-frères joués par Drake Bell et Josh Peck, et a créé son premier épisode en 2004, faisant ses débuts en Amérique latine le 3 décembre. » Drake & Josh » est né d’une scène de » The Amanda Show » dans laquelle Josh et Drake se disputaient une crevette, une scène qui a ensuite fait partie de la même série dans l’épisode » A Giant Shrimp » ‘.

Comptant également sur la participation de Miranda Cosgrove comme Megan, c’était la première série d’un grand succès pour Dan Schneider, bien qu’elle ait été annulée après 4 saisons en septembre 2007, Nickelodeon assurant qu’il avait décidé d’y mettre fin pour commencer à produire plus de séries qui surprendraient le public.

Zoé 101







programme qui présentait Jamie Lynn Spears, Paul Boucher Oui Sean Flynn-Amir, ce dernier étant remplacé lors de la quatrième saison. » Zoey 101 » est connue pour avoir les cotes d’écoute les plus élevées pour une première de Nickelodeon en près de huit ans, en plus d’être l’une des séries les mieux notées de toute la chaîne.

La série suit Lynn Spears dans le rôle de Zoey Brooks, une jeune femme qui s’inscrit à l’école Académie de la côte du Pacifique, une école qui n’accueillait auparavant que les hommes. Ici, vous rencontrerez un grand groupe d’amis où ils deviendront de plus en plus proches, vivant toutes sortes de situations émotionnelles.

étonnamment







La série a été créée en 2007 via la chaîne Nickelodeon, où son histoire a suivi Carly Shay, une fille qui, avec ses deux meilleurs amis, Sam Puckett et Freddie Benson, décide de créer une émission sur Internet appelée » iCarly ». Dan Schneider a agi en tant que producteur sous sa société Boulangerie Schneideren association avec Nickelodeon Productions.

L’épisode le plus regardé de la série était « Je t’ai sauvé la vie », avec 19,2 millions de téléspectateurs. »iCarly » avait la participation régulière de Miranda Cosgrove, jennette mccurdy, Nathan Kress, jerry formateur Oui Noé Munck. Fin 2020, Paramount+ a rapporté le retour de la série, qui a été créée le 17 juin 2021 avec Cosgrove, Kress et Trainor reprenant leurs rôles.

victorieux







Un autre programme produit par Schneider’s Bakery en association avec Nickelodeon Productions, diffusé pour la première fois le 27 mars 2010 après les Kids ‘Choice Awards 2010 avec une audience de 5,7 millions de téléspectateurs, bien que sa première en Amérique latine ait eu lieu le 13 octobre à partir de 2010 .

Le casting de »Victorious » inclus Victoria Justice Oui avan Jogia comme protagonistes, comptant aussi sur Elizabeth gillies, Léon Thomas III, Matt Bennett, Ariana Grande Oui Danielle Monnet. La série s’est terminée avec un total de 4 saisons et 60 épisodes le 2 février 2013 et a été la première série originale de Nickelodeon créée par Schneider à incorporer de la musique originale.

Les séries Nickelodeon sont disponibles via la plateforme de streaming Paramount +.