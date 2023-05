Combien de scènes post-crédit Spider-Man Across the Spider Verse a-t-il?

Pandora Porte-clés Marvel Spider-Man

Quelqu’un a dit Spider-Man ? Arborez ce sublime Porte-clés Marvel Spider-Man, Mettant en vedette l'homme araignée adoré de tous. Cet ensemble est constitué du Charm Pendant Marvel Spider-Man Suspendu, en argent 925/1000e et décoré de détails en résine façon émail reproduisant à la perfection son costume emblématique. Ce bijou est gravé des mots « friendly neighbourhood » (quartier convivial) et « SPIDER-MAN » et la ceinture de Spider-Man est ornée au verso d'un motif représentant une araignée. Retrouvez également le Charm Marvel Spider-Man Surplombant la Ville, orné de détails en résine façon émail rouge vif recréant à la perfection le légendaire costume de Spider-Man et du Porte-Clés à Charms en Simili Cuir Pandora Moments, fabriqué à partir d’une matière simili cuir d’origine végétale. Ce porte-charms polyvalent se compose d'un cordon noué, fabriqué à partir d'une matière simili cuir, et fixé à un Pendentif Pandora O en argent 925/1000e, et d'un porte-clés fendu. Offrez ce magnifique porte-clés à un vrai fan de l'univers Marvel!