Combien de saisons House of the Dragon aura-t-il sur HBO Max?

hbo max

C’est de moins en moins jusqu’à la première de House of the Dragon sur HBO et HBO Max, mais les fans s’interrogent déjà sur l’avenir de la série. Combien de saisons prévoyez-vous ?

© Divertissement hebdomadaireCombien de saisons House of the Dragon aura-t-il sur HBO Max?

Maison du Dragon est l’une des séries les plus attendues de 2022, puisqu’il s’agit de la préquelle de jeu des trônesle succès de HBO qui est devenu un phénomène mondial au cours de la dernière décennie. Sa première saison sera disponible sur le réseau de télévision et sur le service de streaming hbo max à partir du 21 août prochain, mais avant cela, certaines inconnues sont apparues sur l’avenir de la production en raison de sa durée.

Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan et Graham McTavish, entre autres, feront partie de ce nouveau programme. Il suivra l’histoire de la famille targaryen 300 ans avant les événements de l’émission originale et sera basé sur le livre Feu et sang par George R. R. Martin.

+Combien de saisons aura House of the Dragon ?

Warner Bros. est en pleine fusion avec Découverte et cela a généré certains changements dans l’entreprise, comme la récente annulation de Assez proche et d’autres projets. La réalité est que la marque jeu des trônes Il compte des millions de fans dans le monde et fera partie de la société pendant plus d’années, car il a été révélé que davantage de productions sont en développement en relation avec la franchise.

Quant à Maison du Dragon, nous aurons bientôt la première saison disponible, qui se composera de 10 épisodes, comme indiqué précédemment. En mai de cette année, le portail Intelligence redanienne Il a rapporté que HBO a déjà pris la décision de renouveler le show pour un second volet et que les scripts des épisodes suivants étaient déjà en cours d’écriture.mais pour le moment, cela n’a pas été officialisé.

En février, le directeur du contenu de HBO et HBO Max, CaseyBloysil a dit Variété qui pensaient à une rénovation : « Si vous pariez sur le fait que nous ferons une deuxième saison, je pense que c’est probablement un très bon pari. ». Il est prévu que Maison du Dragon être un succès à l’écran depuis sa diffusion et peu de temps après ils annoncent sa deuxième saisonmais pour l’instant pas de nouvelles d’un tiers.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂