Combien de saisons et de spin-offs aura « Citadel » ?

Puisque DC n’a pas pu en découdre avec le succès que Marvel a avec ses divers films et sériesAmazon Studios a décidé de prendre les choses en main. « Citadelle » est le nouveau programme Prime Video et est devenu la deuxième plateforme de streaming la plus chère. Parmi plusieurs facteurs, car il est prévu de démarrer un univers avec plusieurs saisons et spin-offs.

La série avec Richard Madden et Priyanka Chopra première le 28 avril avec deux des six épisodes qui composent le premier opus. Jusqu’à présent, l’histoire des espions de l’agence indépendante a réussi à captiver le public.

Suite à un problème dans l’équipe créative, Anthony et Joe Russo ont été laissés en charge du projet. Compte tenu du plan de création d’un grand univers, les réalisateurs sont la meilleure alternative car ils sont les esprits derrière des blockbusters comme « Avengers : Infinity War » et « Avengers : Endgame ».

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « Citadelle ».

COMBIEN DE SAISONS AURA « CITADELLE » ?

Le projet « Citadelle » a démarré avec une première saison composée de six épisodes qui durent moins d’une heure chacun.

Avant même sa sortie Le journaliste hollywoodien signalé que la série avait été renouvelé pour une deuxième tranche cela continuerait avec l’histoire de Mason Kane et Nadia Sinh, bien qu’il n’ait pas été précisé combien de chapitres la partie 2 aura.

De quoi va parler la saison 2 de « Citadelle » ? Comme le premier opus est toujours à l’antenne, Prime Video n’a pas encore dévoilé de détails concernant l’intrigue de la suite. Par conséquent, nous devrons attendre la première du sixième et dernier épisode le 26 mai, pour nous donner une idée de ce qui pourrait suivre.

Priyanka Chopra Jonas et Richard Madden jouent dans la première saison de « Citadel » (Photo : Amazon Studios)

En fonction du succès des saisons 1 et 2, il est probable qu’Amazon continuera à puiser dans ses poches sans fond pour continuer la série.

COMBIEN DE SPIN-OFFS « CITADELLE » AURA-T-IL ?

La chose intéressante à propos de « Citadel » est que l’univers ne consistera pas seulement en de nouvelles saisons avec les mêmes protagonistes et personnages, mais il y aura des séries parallèles qui se poursuivra avec d’autres histoires d’agents de la société d’espionnage indépendante.

Dans la fiction, l’agence a une portée mondiale et comptait plusieurs spécialistes dans ses rangs avant d’être démantelée par Manticore. Ainsi, il y a des possibilités infinies de ce qui pourrait suivre. Les retombées pourraient être des préquelles, à une mission avant la destruction de l’agence, ou une suite après sa restauration.

Jusqu’à présent, il a été confirmé qu’au moins il y aura trois séries supplémentaires, qui auront lieu en Italie, en Inde et au Mexique respectivement.

En outre, THR a annoncé que l’acteur Varun Dhawan jouera dans le spin-off situé dans le pays asiatique, AGBO sera en charge de la production, Raj Nidimoru et Krishna DK seront les réalisateurs, et ils commenceront à travailler en 2023.

« La version indienne de l’univers distinctif et scintillant de Citadel fait partie de nos projets les plus passionnants, et la collaboration avec l’AGBO des frères Russo a vraiment été une opportunité passionnante. Que Varun fasse ses débuts en streaming et soit la tête d’affiche de cette série Prime Video est une grande fierté pour nous.a déclaré Aparna Purohit, directrice de plusieurs productions indiennes de Prime Video.