Combien de saisons du Mandalorian aurons-nous réellement sur Disney +?

Combien de saisons de The Mandalorian allons-nous obtenir? Cela reste dans l’air pour le moment. La star Pedro Pascal ne sait pas, ou du moins, il ne partage pas cette information pour le moment. Quelle que soit la durée de l’action en direct Guerres des étoiles show finit par courir, Pascal dit que ce sera un problème de qualité plutôt que de quantité.

Pedro Pascal fait actuellement la promotion de son nouveau film Wonder Woman 1984, qui sort en salles et sur HBO Max. Lors d’une récente interview, on lui a demandé à quel point les fans peuvent s’attendre au-delà The Mandalorian saison 2. Il n’y a pas de réponse définitive pour le moment mais pour Pascal, tant qu’ils peuvent maintenir la qualité au niveau qui a été fixé, ils peuvent garder le train sur les rails. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Aucune idée, je n’ai aucune idée. Parce que je pense que la qualité l’emportera toujours sur la quantité. Donc, tant qu’elle reste à ce niveau incroyable auquel elle se situe, c’est plus une question de ça qu’autre chose. »

Une des meilleures choses qui The Mandalorian du point de vue commercial, c’est à quel point il est aimé. Tandis que le Guerres des étoiles trilogie suite, en particulier Le dernier Jedi et La montée de Skywalker, s’est avéré être un facteur de division, The Mandalorian a apparemment réuni la base de fans sous un même toit. Il n’y a pas beaucoup de gens qui courent pour dénigrer la série. Préserver cela pourrait être un atout pour la franchise pour les années à venir. Nous savons avec certitude que la saison 3 est déjà en préparation, et il a peut-être été question de la saison 4. Mais rien n’est certain au-delà de ce point.

Ce que nous savons avec certitude, c’est que Lucasfilm et Disney capitalisent déjà sur le succès de la série par d’autres moyens. Guerres des étoiles se développe de manière énorme sur Disney + avec un raz-de-marée de nouveaux spectacles à venir. Ahsoka, Rangers de la nouvelle république, L’acolyte, Des visions et Le livre de Boba Fett, ainsi que la série animée Le mauvais lot, sont tous en route. Oui, des films comme Escadron de voleurs se produisent toujours aussi mais The Mandalorian a cimenté la télévision comme l’avenir de la franchise, du moins pour le moment.

Quant à savoir quand nous allons voir The Mandalorian saison 3, il y aura un peu plus d’attente cette fois-ci. Après cette finale épique de la saison 2, il a été révélé que Le livre de Boba Fett arrivera sur Disney + en décembre 2021. L’émission est en production maintenant, avec Mando prêt à se remettre en selle après le tournage de la série solo de Boba Fett. Le retour ou non de Baby Yoda est en suspens, compte tenu de ce qui s’est passé dans la finale. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Vous pouvez consulter le clip d’interview complet de la chaîne YouTube Entertainment Tonight.

