Combien de saisons Chicago Med a-t-il sur Netflix ?

Hankook Pneu Hankook KINERGY 4S H740 - 4 saisons 145/80 R13 75 T - Tourisme été

Le pneu Kinergy 4S H740 145/80-13 de Hankook est pneu "toutes saisons" conçu pour équilibrer les performances dans toutes les conditions climatiques. Il améliore efficacement le freinage sur la neige de 10 % par rapport à son prédécesseur et optimise une excellente motricité du véhicule quelques soit les conditions. Avec le pneu Kinergy 4S H740 145/80-13 de Hankook, profitez d'une adhérence remarquable en conditions hivernales ainsi qu'une sécurité extrê.me sur sol mouillé. Grande motricité du véhiculeAdhérence en condition hivernales Sécurité sur sol mouilléLe groupe coréen Hankook, producteur du Kinergy GT H436 145/80-13 est l'un des plus grands fabricants de pneumatiques au monde. Il développe depuis 1941 des pneumatiques de haute performance dans plus de 180 pays. Hankook garde pour principe de préserver un niveau de qualité optimal avec des technologies de pointe pour satisfaire au mieux les besoins de ses clients. 8808563425894