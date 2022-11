Combien de saisons aura la série « 1899 » ?

La série « 1899”, disponible sur netflixa connu une première semaine de rêve depuis sa première le 18 novembre car il y a beaucoup de gens qui l’ont vu et qui l’ont viralisé sur les réseaux sociaux en se basant sur de bons commentaires qui encouragent plus de gens à lui donner une chance nouvelle production de Baran Bo Odar et Jantje Friese, les créateurs de «Sombre”.

Ceux qui ont déjà vu toute la première saison et vu cette finale qui a été présentée attendront avec impatience l’arrivée de nouveaux chapitres, mais pour cela, il faut tenir compte du fait qu’il n’y a aucune confirmation de la part de la société américaine, du moins pour l’instant, bien qu’il soit fort probable que l’histoire se répande.

Tenant compte de cela, les créateurs ont déjà en tête tout ce qu’ils veulent voir dans le futur de la série. Ils savent même de combien de saisons ils ont besoin pour finir de raconter tout ce qu’ils ont imaginé.

Si vous êtes devenu fan de « 1899 » et que vous souhaitez en savoir plus sur ce qui pourrait arriver, continuez à lire cet article, car nous allons vous expliquer quelle est l’idée que les gens se font de la série, qui est assez sensation actuellement sur le service de streaming.

COMBIEN DE SAISONS « 1899 » AURA-T-IL ?

Dans une interview accordée à IndieWire, les responsables de donner vie à l’histoire de « 1899 » ont assuré qu’ils n’étaient pas encore sûrs de l’extension de la série car Netflix ne les a pas communiqués, mais ils ont été encouragés à donner des détails sur ce qu’ils ont en l’esprit concernant les chapitres et les saisons qu’ils aimeraient réaliser.

Avec cela, ils nous font part de l’idée originale qu’ils ont pour l’avenir avec la production et que, si l’entreprise donne le feu vert, elle sera réalisée de telle manière, à moins que l’entreprise ne les oblige à changer quelque chose de ce qu’ils avaient imaginé au départ.

Selon ses déclarations, besoin d’un total de 3 saisons pour finir de raconter l’histoire comme ils le souhaitaient et ainsi satisfaire les téléspectateurs qui ont vu les premiers chapitres à travers leurs appareils préférés.

« La saison 1 consiste à établir un grand thème, une grande chose. Voyons s’il y a une saison 2, puis nous commencerons à jouer avec ce thème, et idéalement nous aurons une résolution dans la saison 3. Encore une fois, c’est comme Dark, censé être raconté en trois parties. »ils ont déclaré.

QU’EST-CE QUE « 1899 » ?

Il s’agit d’une série d’époque se déroulant en 1899, comme le laisse supposer le titre. Son histoire est basée sur un voyage en bateau à vapeur de l’Europe aux États-Unis, dans lequel diverses personnes de tout le continent rêvent d’atteindre de nouvelles terres et de chercher un avenir meilleur.

Cependant, ce rêve de croissance financière se transforme en un cauchemar très déroutant lorsque, au milieu de l’océan, ils découvrent un autre navire de migrants à la dérive qui donne une tournure inattendue à chacun des personnages que nous rencontrerons à l’écran.

Une des scènes de « 1899 », montrée dans la bande-annonce officielle de la série (Photo : Netflix)

CHAPITRES DE LA PREMIÈRE SAISON DE « 1899 »

Le bateau. Maura aide une femme enceinte. Le capitaine prend une décision courageuse après avoir reçu un message d’un navire disparu… et découvre quelque chose de surprenant. Le garçon. Le capitaine a des flashs inexplicables du passé. Un homme étrange suit Maura jusqu’à sa cabane, où se cache un garçon. Un insecte mène à une tragédie sur le pont. Le brouillard, Une fille et d’autres passagers subissent un sort terrible. Olek libère Ling Yi d’une boîte. Le capitaine fait une découverte qui teste sa confiance en Maura. Le combat. Plusieurs membres d’équipage et passagers recherchent le garçon sur le navire après avoir enfermé le capitaine et Olek, Jérôme et Ramiro. Le secret de Krester est révélé. L’appel. Maura a des flashbacks terrifiants du passé et fait un geste incroyable. Un bruit fait que certains passagers se jettent par-dessus bord. Maura découvre quelque chose sur son père. La pyramide. Tove a des flashbacks terrifiants du passé et veut tuer le garçon. Daniel suit Maura et le capitaine dans un endroit étrange. Le père de Maura se présente avec un message. L’orage. Daniel demande à Maura quelque chose qu’elle ne comprend pas. Olek et Ling Yi conduisent le navire, mais la tragédie frappe. L’identité d’Elliot est révélée. La clé. Maura raconte aux passagers une vérité incroyable. Puis ses souvenirs changent et Daniel modifie un code. Maura fait face à une réalité inattendue.

BANDE-ANNONCE POUR “1899″

Regardez ici l’avant-première officielle de « 1899 », une série Netflix qui a été créée par les producteurs de « Dark ».

PLUS D’INFORMATIONS SUR “1899″

QUE SIGNIFIE LE SYMBOLE DU TRIANGLE INVERSÉ DANS « 1899 » ?

Le symbole du triangle inversé avec une ligne horizontale que nous avons vu à Kerberos est quelque chose de présent dans diverses croyances anciennes et certains événements historiques plus contemporains. Selon chacun d’eux, le sens que peut donner la série est différent. DÉCOUVREZ CE QU’ILS SONT EN SAISISSANT CETTE NOTE.