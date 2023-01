Combien de réel y a-t-il dans Les Fabelmans ?

Curiosités

Le film de Steven Spielberg fait partie des candidats fermes à concourir pour un Oscar le 12 mars prochain.

© IMDbLes Fabelman.

Après avoir sorti le remake de West Side Storypeut-être l’un des plus gros flops au box-office de sa carrière, Steven Spielberg reviendra au cinéma avec un film très personnel. Bien qu’il ait déjà été lancé aux États-Unis, sur des marchés comme l’Amérique latine, il faudra un peu plus de temps avant qu’il ne puisse être vu sur grand écran. Le film ne sortira que le 26 janvier.

Les Fabelman est une sorte de biopic où Samy Fabelmann incarne le sien Steven Spielberg des souvenirs que le réalisateur a de son enfance et de son éducation. Ainsi, dans un peu plus de deux heures, nous verrons comment il a connu le monde des caméras et est tombé amoureux du cinéma, ainsi que comment il s’est entendu avec ses parents et à quel point ils l’ont soutenu dans ce combat pour réaliser son rêve.

La grande question est de savoir combien de tout ce qui montre Les Fabelman C’est vrai. Au-delà d’être une autobiographie, il y a plusieurs licences poétiques que la production prend. Cependant, les deux mitzi Quoi Burt Fabelmaninterprété par Michelle Williams et Paul Danosont créés à l’image et à la ressemblance des parents de Spielberg. Ensuite, nous vous racontons ce qui s’est réellement passé dans la vie du réalisateur de parc jurassique.

+Les faits réels des Fabelmans

L’un des points mis en évidence lors de l’élevage de Samy Fabelmann Cela passe par sa relation avec ses parents. Lors d’un entretien accordé à 60 minutes, le réalisateur avait confié que son père était un bourreau de travail qui évoluait dans le monde de l’informatique alors que sa mère était une sorte de grande sœur. Cela se reflète dans le film, ainsi que le jour où son père lui a donné le premier appareil photo qu’il avait en sa possession.

Quelque chose d’intéressant se produit à travers le mariage de ses parents. Pendant des années, Spielberg elle a blâmé son père pour le divorce, même après avoir appris qu’ils s’étaient séparés parce que sa mère avait une liaison avec un autre homme. Dans Les Fabelman il se passe quelque chose de semblable : c’est Samy celui qui découvre l’affaire de mitzi et bien qu’au début il la rejette, il finit par lui jurer de garder ce secret. Il est à noter que, quelque temps plus tard, Steven Spielberg et son père ont réussi à se retrouver et à se réconcilier, ce qui dans le film est présenté de manière plus romantique avec Samy vivre avec Burt après la rupture.

