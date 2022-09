Combien de récompenses Netflix a-t-il remportées aux Emmys 2022 : Échec de la plateforme ?

Emmy Awards

La nouvelle édition des Emmy Awards a laissé HBO en tête des récompenses, mais combien de récompenses a Netflix ?

©NetflixCombien de récompenses Netflix a-t-il remportées aux Emmys 2022 : Échec de la plateforme ?

L’Académie des arts et des sciences de la télévision a célébré la 74e édition du Emmy Awards, une cérémonie qui récompense le meilleur du petit écran lors de la dernière saison 2021-22. Dans l’aperçu, le service de streaming Netflix Il est venu comme l’un des meilleurs candidats pour reprendre la plupart des statuettes, mais la réalité a fini par être très différente pour eux. Combien de prix ont-ils reçus ce soir-là ?

Le Microsoft Theater de Los Angeles a une nouvelle fois reçu les stars de la télévision pour une journée d’émotion, principalement pour le contenu de HBO. Au total, le réseau a remporté 37 prix, dont 12 dans la catégorie « Primetime » lors de la cérémonie et le reste dans les articles techniques. Le Lotus Blanc il a pris 10 statuettes ; Succession seulement 4, mais avec le prix le plus élevé pour la meilleure série dramatique; euphorie ajouté 6 avec Zendaya pour la meilleure actrice dramatique; Oui Hacks Il a également célébré avec 3 exploits.

+Comment Netflix s’est-il comporté aux Emmy Awards 2022 ?

Mi-juillet, lorsque toutes les nominations ont été annoncées, la plateforme Netflix sont devenus l’un des favoris pour réussir au gala, en particulier pour ce qui a été fait en 2021 lorsqu’ils ont remporté un total de 44 prix, égalant le record de CBS en 1974 et éclipsant leurs concurrents. The Squid Game, Ozark, Stranger Things, Bridgerton, Inventer Anna, Choses à nettoyer, The Witcher Oui cobra kai Ils étaient les meilleurs candidats de leur catalogue, mais cette année, la situation a été différente.

En dessous des 37 Emmys obtenus par HBO, on a Netflix avec 26 prix, dont 23 dans les catégories techniques et créatives. Les trois prix les plus importants ont été attribués à Le jeu du calmar, avec Lee Jung-jae et Hwang Dong-hyuk pour le meilleur acteur dans un drame et le meilleur réalisateur dans un drame ; et pour Ozark en consacrant Julia Garner comme meilleure actrice dans un second rôle dans un drame.

Même s’il ne s’agit pas d’un échec retentissant, le fait d’avoir diminué de près de la moitié de ses prix d’une année sur l’autre a été un coup dur pour Netflix, bien qu’il l’aura été davantage en n’ayant pas le poids imaginé lors de la nuit des Primetime Emmys. Nous devrons être attentifs aux sorties en streaming du milieu de cette année à juillet de l’année prochaine, où les titres qui reviendront pour une revanche seront vus.

