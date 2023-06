Combien de personnes peuvent tenir dans le Zócalo ? : Non, les Cadillac Los Fabulosos ne battent pas de records

in

Musique

Les Cadillac ont fait vibrer ceux qui assistaient à leur concert, mais elles n’ont pas battu le record de la plus forte affluence et ici, on vous dit qui l’a fait.



© @lfcoficialLos Fabulosos Cadillacs ont fait vibrer leurs fans lors de leur concert au Zócalo.

Ce 3 juin Les fabuleuses Cadillac ils ont rempli le Zócalo du CDMX avec un grand concert, il est donc important de savoir combien de personnes tiennent sur l’assiette de la Plaza de la Constituciónpuisque bien que les Argentins aient fait sauter la place, n’a pas battu le record de fréquentation donc nous vous disons qui l’a fait.

C’est le nombre de personnes qui rentrent dans le Zócalo

Dans le Zócalo de Mexico, environ 200 000 personnes en ajoutant l’espace qui se trouve sur la dalle de béton, les rues latérales et les zones des portails, bien que ce montant puisse varier selon l’événement.

Il faut tenir compte du fait que la Plaza de la Constitución mesure 46 800 mètres carrés en tenant compte de la dalle de béton et des rues avoisinantes, selon les calculs du journal Excelsior. Et nous l’avons déjà vu dans le cas de Rosalía, la chanteuse espagnole a réussi à attirer 160 000 personnes, un montant qui n’a pas dépassé les 280 000 que Grupo Firme a réussi à rassembler.

Mais Los Fabulosos Cadillacs a battu ce record en réunissant 300 000 personnes pour chanter des tubes comme Matador, Mal Bicho ou Vasos Vacíos, ce qui prouve pourtant que ce sont les artistes qui ont amené le plus de monde au Zócalo, et En dehors du truc du concert, il y a un record que les Cadillac n’ont pas pu battre et que vous-savez-qui possède..

Les fabuleuses Cadillac n’ont pas battu le record de vous-savez-qui

le président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador est quelqu’un qui a généré un tel niveau d’identification avec les gens que c’est lui qui détient le record de la plus forte fréquentation à un événement organisé sur la Plaza de la Constitución, depuis Le 18 mars, il réussit à réunir plus de 500 000 personnes.

Il faut tenir compte du fait que le Zócalo n’étant pas une zone fermée, il n’y a pas de contrôle exact des personnes qui s’y rassemblent pour assister à un événement, donc si l’on tient compte de ce critère, l’actuel président record du Mexique reste intact, bien que oui on peut dire qu’en terme de concerts, ils ont déjà mis une nouvelle marque.

