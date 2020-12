Combien de personnes jouent à Roblox?

Cela a été une année énorme pour Roblox. Contrairement à d’autres industries qui ont connu des difficultés pendant la pandémie (c.-à-d. Les restaurants), les jeux en ligne ont connu un énorme boom et s’attendent à une croissance et une expansion majeures pour l’avenir. La plate-forme de jeu en ligne est en passe de générer 250 millions de dollars – des seuls développeurs Roblox – d’ici la fin de l’année.

À la fin de l’été 2020, il y avait plus de 150 millions d’utilisateurs enregistrés jouer à Roblox. Alors qu’est-ce que cela signifie pour l’immense communauté de joueurs Roblox? Eh bien, ils peuvent s’attendre à voir un développement majeur au cours des prochaines années (c’est-à-dire de meilleurs jeux, graphismes, jeux et vidéos sur YouTube. Après l’achat de Loom.ai, une société d’animation faciale 3D, de vraies expressions de visage arriveront bientôt sur Roblox Avatars en la première moitié de 2021.

On a l’impression que Roblox en est encore à ses premiers stades de développement et de popularité, étant créé juste en 2004 sous le nom de DynaBlox; puis changement de nom en Roblox en 2005; puis lancement officiel en 2006. Depuis 2017, utilisateurs actifs de Robux, la monnaie du jeu, ont bondi. En juin 2020, les dépenses des utilisateurs ont éclipsé le 1 milliard de dollars (USD) gamme pour les joueurs sur cette plate-forme, selon Sensor Tower. Les utilisateurs actifs de Roblox ont passé plus de 3 milliards d’heures à jouer au monstre en ligne au cours du mois de juillet de cette année.

Les utilisateurs actifs et la popularité continueront d’augmenter en 2021 et au-delà avec les façons illimitées dont les développeurs modifieront les jeux pour garder les joueurs actifs pendant cette période sans précédent.

