Combien de neige faut-il pour un «Noël blanc» officiel?

Chaque mois de décembre, nous sommes nombreux à rêver d’un Noël blanc, de mondes de guimauves et de marcher dans un pays des merveilles hivernal. Les chansons classiques des fêtes comme «White Christmas» sont remplies d’images glaciales de neige profonde et immaculée. Mais en réalité, combien de neige exactement faut-il pour déclarer officiellement un Noël « blanc »?

La réponse, selon le Service météorologique national (NWS), c’est au moins 1 pouce (2,5 centimètres) de neige au sol le matin du 25 décembre. Contrairement à la croyance populaire, ce pouce ou plus de neige n’a pas besoin d’être tombé frais à Noël ou la veille de Noël ; la neige des jours ou des semaines précédentes qui reste au sol jusqu’au jour de Noël compte encore techniquement.

Quelle est la signification de 1 pouce? « Nous [meteorologists in the U.S.] mesure au pouce près lorsque nous faisons de la hauteur de la neige », a déclaré Jeff Boyne, prévisionniste du NWS à La Crosse, Wisconsin. Un pouce de neige suffit généralement à cacher l’herbe et d’autres surfaces extérieures sous un mince voile de blanc Rien de moins donnerait un Noël plus « brun » que « blanc », a déclaré Boyne à 45Secondes.fr.

Alors, pourquoi rêvons-nous d’un Noël blanc en premier lieu? Pour répondre à cela, regardez le calendrier et le climat.

Dans l’hémisphère nord, le solstice d’hiver , ou premier jour de l’hiver astronomique, se produit vers le 21 ou le 22 décembre – quelques jours à peine avant les vacances de Noël. Puisque Noël a lieu pendant la saison hivernale, une saison caractérisée par le froid et la neige, il est naturel que la neige et Noël soient jumelés.

On pense également que la tradition de Noël blanc a ses racines dans le petit âge glaciaire, une période de climat frais dans l’hémisphère nord environ entre le 16ème siècle et le 19ème siècle, selon le Encyclopédie du changement environnemental mondial . Pendant la petite période glaciaire, les températures hivernales moyennes en Europe et en Amérique du Nord étaient jusqu’à 3,6 degrés Fahrenheit (2 degrés Celsius) plus fraîches que d’habitude. Le froid et la neige faisaient tellement partie de la vie quotidienne que les foires au gel – des festivals organisés sur des rivières et des canaux gelés – étaient des célébrations populaires à l’époque, selon le Musée de Londres .

En Europe, toute cette neige est finalement devenue culturellement associée à Noël, en particulier avec la publication de « A Christmas Carol » de Charles Dickens et du poème de Clement Clarke Moore communément appelé « Twas the Night Before Christmas » vers la fin de la petite période glaciaire années. Au fur et à mesure que ces œuvres sont devenues populaires dans le monde, la notion de neige à Noël a fait de même. (Bien sûr, les Noëls blancs ne sont pas aussi répandus dans les climats chauds du monde où la neige est rare, ou dans l’hémisphère sud, où le mois de décembre se produit pendant la l’été .)

Cette tradition séculaire restera-t-elle avec nous pour les années à venir? Boyne le pense. « La plupart des gens aiment les Noëls blancs », a-t-il dit, « du moment qu’ils n’ont pas à y voyager. »

