Aujourd’hui retrouve Jennifer Lopez mariée à l’acteur Ben Affleck mais ce n’est pas la première fois pour la star hollywoodienne à l’autel.

© GettyJennifer Lopez

Jennifer Lopez et Ben Affleck ils ont beaucoup d’histoire ensemble quand en 2002 et après leur rencontre sur le tournage du film Gigli, l’acteur a proposé à son partenaire mais en 2004 ces plans ont fini par s’évaporer en même temps que la relation. 17 ans plus tard, les célébrités ont repris le chemin de l’amour et le 16 juillet, elles se sont mariées à Las Vegas après l’annonce de l’engagement en avril.

Mais ce n’est pas la première fois que l’actrice marche dans l’allée avec un couple en rêvant qu’elle vivra enfin éternellement avec cet homme qui éveille en elle toute la passion latine qu’elle montre dans chacun de ses spectacles. Sera Ben Affleck le mari ultime pour j lo? Elle est persuadée que l’acteur de Homme chauve-souris est l’amour de sa vie. pendant ce temps à spoilers nous passerons en revue ses autres mariages.

Combien de fois Jennifer Lopez a-t-elle été mariée ?

27 ans j lo a été encouragé à se marier Ojani Noéun mannequin professionnel qui avait cinq ans de moins que la figure hollywoodienne et avec qui il y avait un grand enthousiasme au début, bien que la réalité ait fini par être quelque peu décevante pour les deux puisque l’union légale n’a duré qu’un an, puis est venue la « pas si attendu » divorce dans cette première aventure amoureuse.

La relation suivante Jennifer Lopez c’était encore avec quelqu’un qui a activement participé à l’industrie comme le danseur Chris Jud. Le mariage a eu lieu en 2001 et ce nouveau pari signifiait beaucoup pour la New-Yorkaise qui a su conquérir cet homme avec la même passion avec laquelle elle a réussi à se faire un nom qui fait figure de marque à Hollywood. Malheureusement, ce n’est que huit mois plus tard qu’une nouvelle séparation dans la vie de Jennifer Lopez.

Mais la vie lui réservait une nouvelle surprise avec l’amour avec lequel elle était née. Marc Antoine en 2004 étant un mariage qui a duré 10 ans et a laissé une marque indélébile dans la vie de j lo: la naissance des jumeaux Max et Emme. C’était sans aucun doute la relation la plus durable en termes de mariage et celle qui signifiait la responsabilité de devenir mère.

Ainsi, en 2021 vint la grande surprise avec la confirmation du couple entre Jennifer Lopez et Ben Affleck peu après l’acteur de fille disparue terminé une courte cour avec la jeune actrice Anne d’armes. Depuis, Lopez et Affleck sont devenus les favoris de la presse et du public, devenant l’un des couples du moment à Hollywood. Zendaya et Tom HollandIls peuvent être jaloux…

Enfin, en 2022, ce qui avait été un secret de polichinelle a été confirmé et le couple renouvelé s’est marié lors d’un mariage à Las Vegas qui est passé inaperçu des médias, qui ont découvert quelques jours après cette célébration que les followers de Jennifer et Ben ont pris avec une grande joie car ils ont l’air très heureux depuis qu’ils ont décidé de se remettre ensemble. !! Toutes nos félicitations!! Que le quatrième soit le charme.

