Combien de fois James Cameron est-il descendu lors du naufrage du Titanic ?

in

Cinéma

Le réalisateur de Titanic a fait un travail minutieux pour préparer son film sorti en 1997.



© Gareth Cattermole/Getty Images fLONDRES, ANGLETERRE – 04 DÉCEMBRE: James Cameron assiste au photocall pour « Avatar: The Way of Water » à l’hôtel Corinthia le 04 décembre 2022 à Londres, en Angleterre. (Photo de Gareth Cattermole/Getty Images pour Disney)

Au cours des dernières heures, le titanesque était une tendance à la suite d’un sous-marin habité par une poignée de millionnaires qui, actionné par un joystick de Logitech, s’est perdu dans l’océan et le pire est à craindre. Dans ce contexte, d’autres histoires liées au bateau ont surgi. L’un d’eux l’a comme protagoniste James Cameron.

James Cameron était chargé d’adapter au grand écran l’histoire du naufrage du titanesque. Le film a été lancé en 1997 et avait comme protagonistes Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. Jusqu’à l’arrivée de Avatar en 2009 (également réalisé par Cameron), a été le film le plus rentable de l’histoire du cinéma.

Pour préparer le tournage titanesque, James Cameron Il a effectué un travail de terrain exhaustif qui consistait à s’immerger dans l’océan et à connaître en profondeur ce qui était arrivé à ce navire du début du XXe siècle. Ce qui est frappant, c’est que sa descente vers le lieu du naufrage n’a pas été qu’une seule fois.

D’après ce qui a été révélé, James Cameron plongé 33 fois au total pour visiter les vestiges du titanesque. Le navire qui a coulé en 1912 se trouve à environ 3 800 mètres de profondeur dans l’océan Atlantique, près du Canada.

+Le jour où James Cameron a failli perdre la vie à cause du Titanic

Une des nombreuses fois où James Cameron descendit vers les restes du titanesque, c’était très proche d’être la dernière fois que nous l’avons vu vivant. À la suite d’un fort courant marin, le cinéaste s’est retrouvé coincé avec son sous-marin contre la poupe du navire et n’a pu se relever tant que ce courant n’a pas été détourné. Heureusement, il n’a fallu que 16 heures avant qu’il ne puisse émerger à nouveau.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?