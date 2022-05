Il y a beaucoup de bonnes histoires au cinéma, mais force est de constater que pour les porter au grand écran, il faut de grands acteurs pour incarner les personnages du scénario et émouvoir, faire rire ou embêter le public. Certaines interprétations marquent tellement le public que même certains acteurs sont réunis pour agir ensemble en raison de leur alchimie devant la caméra. L’un de ces cas est celui de Ryan Gosling Oui Emma Pierre.

Tout ce qu’ils ont vuLa La Terre » Ils peuvent assurer la connexion qui existe entre les deux acteurs, qui nous ont emmenés dans un monde d’émotions avec les scènes de danse incroyables et leur histoire incroyable qui donnait même l’impression de voir un vrai couple. De plus, Gosling et Stone sont considérés comme deux des plus belles stars du show-business, ce qui les fait ressembler au stéréotype du « couple parfait ».

Cependant, au-delà des caméras, ces acteurs ne sont que des amis, car Emma a actuellement un partenaire Dave McGarytandis que Ève Mendès C’est la copine de Ryan. Cette grande amitié est ce qui fait que les deux livrent une performance commune digne d’être encadrée.

Cela pourrait aussi vous intéresser : The Grey Man, avec Ryan Gosling : l’intrigue et son ouverture

Combien de films Ryan Gosling et Emma Stone ont-ils fait ensemble ?

Comme nous l’avons déjà mentionné, les deux acteurs nous ont fait croire à l’amour dans »La, La, Land », mais les acteurs ont déjà participé ensemble auparavant, plus précisément à trois films qui appartiennent à trois genres complètement différents. Même ainsi, la chimie entre eux, même s’ils sont des personnages opposés, peut être vue dans chacune de leurs scènes.

Fou, stupide, amour







Une comédie romantique où l’on pouvait voir Emma montrer son côté le plus charmant, son personnage étant une femme pleine de doutes, cherchant quoi faire de sa vie. Dans ce film, Gosling joue le rôle de l’homme « beau et inaccessible », qui malgré son statut et sa position tombe amoureux du personnage de Stone.

Ce film, qui était le premier qui, avec les deux acteurs, a été témoin pour la première fois de l’union entre les deux, puisqu’il est même dit que depuis le casting de »Crazy, Stupid, Love », la chimie entre les deux pouvaient être vus, où il y avait de l’improvisation et ils allaient comme un gant pour la comédie mettant en vedette Steve Carrell.

Escouade de gangsters







Le deuxième film d’Emma Stone et Ryan Gosling ensemble était »Ganster Squad », un film noir plein de stéréotypes, où Gosling joue le rôle du sergent au caractère dur, et Stone une femme fatale au bon cœur qui remettra en question tout ce qui arrive sur le chemin de votre liberté.

L’histoire est basée sur un groupe d’officiers qui forment un groupe appelé »Anti Gangster Unit », qui a tenté de combattre Mickey Cohen et son gang dans les années 1940 et 1950. Un film au rythme effréné avec une histoire qui laisse tout spectateur enchanté.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Qui est El Muerto ? Personnage Spiderman que Bad Bunny incarnera

La La Terre







Le plus connu du public pour ses grands prix et ses nominations dans le oscar. Ici, Emma Stone joue Mia, une actrice en herbe qui vit en auditionnant et en surmontant les frustrations, tout en travaillant comme barista. D’autre part, Ryan Gosling donne vie à Sebastian, un amateur de jazz, dans un monde où il reste peu d’emplois pour un passionné de musique comme lui.

Dans l’histoire, les deux personnages se croisent qui les amènent à chanter, danser, jouer du piano et à nous éblouir de leurs grands talents. Bien que le film puisse ressembler à la romance classique des productions hollywoodiennes, » La, La, Land » parvient à donner à son intrigue des rebondissements rafraîchissants, en plus d’avoir des mélodies inoubliables, des personnages attachants, notamment la main dans la main de Gosling et Stone, et des scènes qui choquent n’importe quel spectateur.