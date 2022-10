Combien de films Black Adam aura-t-il?

in

Bandes dessinées DC

Black Adam est sur le point de faire ses débuts dans l’univers étendu de DC et nombreux sont déjà ceux qui espèrent voir le personnage de Dwayne Johnson dans d’autres projets.

©IMDBAdam noir

Adam noir vient à Univers étendu DC et ce sera comme un éclair accompagné d’un tonnerre d’une ampleur qui frappera les fans et changera la marque pour toujours. Dwayne Johnson promis par le passé que la hiérarchie du pouvoir dans le DCEU changerait à jamais avec les débuts de cet anti-héros qui dormait depuis 5 000 ans mais qui est maintenant prêt à en découdre.

Une fois Adam noir se réveiller sera un problème pour les autorités, c’est pourquoi Amanda Waller demande de l’aide au docteur Fate et au reste du gang. Société de justice d’Amérique, avec Hawkman, Cyclone et Atom Smasher, pour faire tout ce qui est en leur pouvoir pour arrêter ce méchant ? qui est revenu au monde après des milliers d’années de sommeil.

Les choses ne seront pas faciles pour ces héros lorsqu’il s’agira de faire face à Adam noir. Dans les avancées du film on peut voir comment le personnage de Dwayne Johnson fait face à la Société de justice d’Amérique avec toutes ses forces qui font de lui l’un des êtres les plus puissants de la planète Terre. Nous pouvons ajouter à cette liste deux personnages qui auront sûrement une pertinence dans la vie de Adam noir: Shazam et Superman.

Black Adam sera-t-il une franchise ?

¡Adam noir est ici pour rester! Face à la question du nombre de suites que le personnage aura dans le Univers étendu DC la réponse est encore inconnue. Cependant, de fortes rumeurs circulent sur Internet qui désignent le personnage comme le grand antagoniste auquel les héros de la marque seront confrontés dans un nouveau projet. Nous ne devons pas non plus exclure un film dans lequel Shazam affronte enfin son ennemi juré. Dwayne Johnson il fera partie de DC pendant longtemps.

Il existe même une version forte qui indique la possibilité que Superman d’Henry Cavill faire une apparition dans Adam noir anticipant un affrontement entre les deux personnages qui serait sûrement un véritable succès au box-office. L’homme d’acier n’a pas fait partie d’un projet important au sein de la marque depuis longtemps et ses dernières participations n’ont pas été très mémorables avec des camées oubliables dans Shazam Oui pacificateur qui n’ont pas été réalisées par Cavill.

Adam noir Il met en vedette Viola Davis dans Amanda Waller, Dwayne Johnson dans Black Adam, Sarah Shahi dans Isis, Pierce Brosnan dans Doctor Fate, Aldis Hodge dans Hawkman, Noah Centineo dans Atom Smasher et Quintessa Swindell dans Cyclone. Le film est réalisé par Jaume Collet Serra Avec des scénarios d’Adam Sztykiel, Rory Haines et Sohrab Noshirvani. Il sortira le 20 octobre 2022!

