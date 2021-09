Combien de dragons y aura-t-il dans « House of the Dragon » ?

HBO suscite de grandes attentes avec la production de « House of the Dragon », une série inspirée du roman « Fire and Blood » dans laquelle George RR Martin, créateur de la saga « A Song of Ice and Fire », a construit une histoire sur la guerre civile qui a divisé la noble maison des Targaryen des centaines d’années avant les événements de « Game of Thrones ».

Dans la série originale, Daenerys Targaryen (joué par Emilia Clarke) réussirait à accumuler un grand pouvoir et une grande influence sur le peuple Dothraki avec Drogon, Rhaegal et Viserion, les premiers dragons sur terre depuis plus de cent ans. Étant une série qui se déroule il y a longtemps, il est naturel de s’attendre à voir beaucoup plus de ces créatures. 17, selon Martin.

George RR Martin a récemment partagé son enthousiasme pour la première imminente de « House of the Dragon » lors d’une récente apparition sur le podcast « The Stuff Dreams Are Made Of », révélant à coup sûr qu’il y aura 17 dragons que nous verrons à l’écran tout au long tout au long de cette nouvelle production, qu’il a hâte de voir.

« Et j’espère que chacun aura sa propre personnalité et sera instantanément reconnaissable lorsque vous les verrez. Les couleurs et tout ça, parce que les dragons ont de la personnalité dans les livres, et ce serait formidable de le voir vivant. Et les dragonniers. Tout cela est génial », a déclaré Martin.

« La Maison du Dragon » se déroulera environ 300 ans avant les événements de « Game of Thrones », pendant la période de prospérité apparente de la dynastie Targaryen à Westeros lors de la nomination du prince Viserys comme nouveau roi après la mort de son grand-père Jaehaerys, soulevant une série d’intrigues et de complots entre les membres de sa cour et sa propre famille.

« House of the Dragon » a le même George RR Martin en tant que co-créateur avec Miguel Sapochnik et le scénariste Ryan Condal, showrunners de la série. Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D’Arcy, Paddy Considine, Eve Best et Fabien Frankel ne sont que quelques-uns des acteurs. Sa première devrait avoir lieu en 2022 via HBO Max.