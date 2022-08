Combien de chapitres la série Alma compte-t-elle ?

NETFLIX

Le thriller psychologique avec Mireia Oriol arrive sur Netflix cette semaine. Passez en revue tout ce que vous devez savoir avant sa première sur le géant du streaming.

Depuis que Le vol d’argent révolutionné Netflixla série espagnole Ils ont réussi à devenir le grand phénomène de la plateforme. De cette façon, les utilisateurs du monde entier peuvent profiter des productions du pays européen via le streaming. Chaque mois, la mise est doublée avec de nouvelles propositions. Cette fois, le tour sera Âmedont la première est prévue pour le prochain 19 août. Par conséquent, nous passons ici en revue tout ce que vous devez savoir sur la série, y compris le nombre d’épisodes.

La fiction commence par un accident de bus dans lequel un groupe de jeunes décède. Une femme a réussi à survivre : Alma. La protagoniste, qui donne son titre à la série, se réveille dans un hôpital sans se souvenir de l’incident, mais son passé non plus. L’amnésie et les traumatismes se combinent, provoquant chez le personnage principal des terreurs nocturnes et des visions étranges. « Avec l’aide de ses parents et amis, qui lui sont inconnus, elle va tenter de percer le mystère qui entoure l’accident tout en luttant pour retrouver sa vie et son identité.», conclut son synopsis officiel.

De cette façon, l’histoire tournera autour de l’enquête sur ce qui s’est passé ce jour-là, ainsi que d’une tentative de retrouver ses souvenirs. Alma combinera donc les sujets qui sont à la mode sur Netflix aujourd’hui : productions espagnoles, thèmes jeunesse et thrillers psychologiques. Créé par Sergio G. Sanchezle titre aura alors une composante adolescente, mais incorporant cela avec terreur, drame et suspense, faisant la différence avec des tubes dans le meilleur style Élite.

Qui sera Alma ? La série Netflix aura dans le rôle principal Mireia Oriol, qui s’est fait remarquer dans la série catalane intitulée Les de l’hoquei, également disponible sur la plateforme de streaming. Vous ne serez pas seul ! Dans des rôles secondaires ils l’accompagnent Álex Villazán, Pol Monen, Javier Morgade, Nil Cardoner, María Caballero et Claudia Roset. Milena Smit, Marta Belaustegui, Josean Bengoetxea, Kandido Uranga, Nacho Fresneda, Alejandro Serrano, Elena Irueta et Katia Borlado participeront également.

+ Alma : nombre d’épisodes sur Netflix

Bien que vous puissiez ajouter Âme à votre liste Netflix, n’a pas encore eu sa première officielle sur le service d’abonnement. À partir du 19 août prochain, vous pourrez profiter de tous ses chapitres. sera 10 épisodes dans lequel le casting mené par Mireia Oriol tentera de démêler ce qui s’est réellement passé le jour de l’accident qui a provoqué une perte de mémoire qui semble irrémédiable.

