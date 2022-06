Combien de chapitres contient Stranger Things 4 vol. deux

Netflix

Ce vendredi, la dernière partie de l’épisode arrivera sur Netflix. Nous verrons si Nancy Wheeler parvient à échapper au À l’envers et nous savons que tous les personnages ne finiront pas vivants.

©IMDBLa série aura une saison de plus.

Après avoir regardé les sept premiers épisodes de la quatrième saison de choses étrangesnous sommes impatients de savoir comment sera le résultat de cet épisode dans lequel nous avons rencontré le méchant définitif de l’histoire : voisine. Comme on le sait, l’origine de ce monstre faisait partie des expériences de papa avec les enfants qui avaient des pouvoirs de télékinésie. C’était la confrontation avec Onze (Millie Bobby Brown) celui qui a fini par ouvrir le portail à l’envers et convertir en 001 à Vecna.

Le dernier épisode de ceux qui composaient le premier tome du quatrième volet nous a montré comment le plus grand du groupe : Steve, Robin et Eddie ils se sont enfuis À l’envers tandis que Nancy a été piégé par voisine. A cette époque, le personnage de Natalia Dyer était enfermé dans la piscine où dans la première saison on a vu mourir barbepour ensuite être rattrapée par le monstre, qui semble sur le point de la tuer.

+ Les chapitres de Stranger Things qui arrivent ce vendredi

Dès demain, le tome 2 de la quatrième saison de choses étranges sera disponible dans Netflixoù nous verrons ce qui se passe avec Nancy et si elle parvient à être secourue par ses amis. La bonne nouvelle est que vous savez déjà que la musique est la clé pour vous sauver de voisinebien que maintenant il faudra voir s’ils connaissent les goûts musicaux de Nancy. Ce résultat, ainsi que la livraison, seront composés d’un total de deux épisodes.

Ce seront des chapitres beaucoup plus longs que ce que nous avions l’habitude de voir dans les saisons précédentes de choses étranges. Surtout la clôture sera la plus étendue, dépassant largement celles vues dans le premier tome de la quatrième saison. L’épisode 8 s’appellera « Papa » et aura une prolongation de 1 heure et 25 minutes (où nous en apprendrons probablement plus sur la vie de ce scientifique). Le dernier de la livraison durera 2h30 ! et sera intitulé « Le Piggy Back »et nous ne savons pas ce que cela peut impliquer.

+ À quelle heure Stranger Things Saison 4 vol. deux

Comme c’est le cas avec la plupart des lancements de la plate-forme, le fuseau horaire de la côte ouest nord-américaine est celui qui dicte le moment où la série arrive à Netflix. choses étranges Il sera disponible à partir de 00 heures ce vendredi aux États-Unis. Dans le reste du monde, ce sera :

Argentine, Brésil, Colombie et Uruguay : 4h00

Venezuela et Chili : 3 h 00

Pérou et Mexique : 2 h 00

Espagne : 8 h 00 dans les îles Canaries et 9 h 00 dans la péninsule et les îles Baléares

