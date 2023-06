Combien de chapitres compte la série Marvel’s Secret Invasion ?

Disney+

Disney+ se prépare à lancer Secret Invasion, une nouvelle série MCU. Nous vous apportons ici les principaux détails et le nombre d’épisodes qui seront regardés.



©Disney+Découvrez combien d’épisodes il y aura de Secret Invasion.

invasion secrète est la prochaine grande version du Univers cinématographique Marvel sur le service de streaming Disney+, dans ce qui sera une nouvelle étape dans la Phase 5 de la franchise. C’est la série qui nous ramènera à Nick Fury, incarné une nouvelle fois par Samuel L JacksonSous la supervision de kyle bradstreet en tant que showrunner.

Dans cette nouvelle histoire, Nick Fury apprend une invasion clandestine de la Terre par une faction de Skrulls métamorphosés. Fury est rejoint par ses alliés, dont Everett Ross, Maria Hill et les Skrull Talos, qui ont reconstitué sa vie sur Terre. Ensemble, ils courent contre la montre pour contrecarrer une invasion imminente de Skrull et sauver l’humanité.

+Combien de chapitres contient Secret Invasion ?

Il y a une tendance dans le MCU concernant ses séries sur la plateforme et c’est qu’elles ne répètent généralement pas le nombre d’épisodes, en plus du fait que ce sont des saisons courtes. Compte tenu de cela, il a été confirmé que invasion secrète n’aura que 6 épisodes, qui arriveront chaque semaine sur Disney+.

Le programme débutera ce mercredi 21 juin avec l’épisode Maîtrise du sabotagequi lancera ce qui suit : « Schéma d’auto-rapport », « Reactor Me Once », Lost in Storage », Vent Out Your Anger » et « Suss Out the Meek ». La fin de ce premier opus, sans nouvelle de renouvellement, devrait s’achever le 26 juillet.

Son casting principal est dirigé par Samuel L Jackson (Nick Furry) cobie smulders (Maria Colline) et Ben Mendelsohn (Talos Skrull). Le reste est complété par : Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, avec Emilia Clarke et Olivia Colman, et Don Cheadle.

