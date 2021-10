Combien de chapitres compte la saison 3 de Luis Miguel, The Series sur Netflix ?

in

En 2018, Luis Miguel, La Série C’était l’une des sensations du monde de Diffusion. La portée de Netflix Il a servi à devenir l’une des fictions les plus discutées de l’année, qui a été très acclamée en particulier pour ce qui a été fait par Diego Boneta comme lui Soleil mexicain et Oscar Jaénada dans le rôle de Roi Luisito. Suite à cette sortie, les fans ont dû attendre longtemps pour voir la suite de l’histoire.

Inspiré par la vie de Luis Miguel, le spectacle de Netflix Il est revenu plus tôt cette année avec son deuxième opus où il y avait une plus grande liberté de création par rapport à ce qui s’est réellement passé. Ce sont notamment les personnes autour du chanteur qui ont changé de nom ou ne se sont pas présentées directement pour des raisons légales. Cela n’a cependant pas nui à l’impact d’un produit qui, sans être aussi solide que le premier opus, a captivé ses adeptes.

Le 28 octobre, la troisième partie de Luis Miguel, La Série, dans lequel les fans espèrent voir la réapparition de Roi Luisito (le grand absent du deuxième volet qui a été vu dans la bande-annonce de la saison trois), ainsi que de savoir comment le show résoudra l’une des plus grandes énigmes de la vie du chanteur de « Doux ». Sa mère, Marcela basteri, a disparu au milieu des années 1980 et n’a plus jamais été entendu.

Le premier des épisodes arrivera à 9 heures du soir, heure argentine, puis il sera diffusé pendant un mois et demi jusqu’à ce que les 6 chapitres qui composeront cet opus soient terminés. Netflix también puede repetir su estrategia y hacer un lanzamiento doble en el primer fin de semana, como ya hizo con la segunda temporada, y tal vez hasta hacer tres estrenos de dos horas con los que lanzar una suerte de trilogía de tres películas para completar esta biopic sur le soleil du Mexique.

La série de Maradona, l’autre grand lancement

Ce mois-ci, il présentera une nouvelle biographie qui arrivera sous la forme d’une série avec l’idée de conquérir le marché de la Diffusion. Il s’agit de Maradona : Rêve Béni, qui sera vu par Amazon Prime Vidéo à partir du 29 octobre. Le lancement aura lieu un jour avant la date de naissance de la star du football argentin et présentera les cinq premiers épisodes. Le 5 novembre, il y aura une double première, avec les chapitres 6 et 7, et à partir de ce moment-là, elle sera vue une par semaine jusqu’à la fin des dix épisodes, le 26 novembre.

La production a plusieurs acteurs dans le rôle de Diego Armando Maradona qui montrent les différentes années de sa vie, depuis ses débuts en oignons verts jusqu’à devenir champion du monde en 1986, en plus de montrer des moments plus actuels. Nazareno fait maison, Juan Palomino et Nicolas Goldschmidt Ils seront chargés de donner la vie au footballeur qui a perdu la vie le 25 novembre 2020.

