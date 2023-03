Combien de chapitres compte la deuxième saison de Tokyo Revengers ?

in

Le deuxième volet de Tokyo Revengers est un succès, mais son public veut savoir jusqu’à quand il y aura de nouveaux épisodes. Combien y en a-t-il au total ?

Vengeurs de Tokyo Il s’est positionné comme l’une des séries animées les plus populaires ces dernières semaines car il est revenu début janvier après près de deux ans lors de sa première en avril 2021 et les fans profitent actuellement de sa deuxième saison sur le service de streaming. Étoile+ en Amérique latine et Disney+ En Espagne. A quand les épisodes ?

Sa prémisse centrale tourne autour de Takemichi Hanagaki, un homme de 26 ans sans grands objectifs dans sa vie, qui découvre que son ex-petite amie de l’adolescence, Hinata, et son frère Naoto, ont été tués par le Tokyo Manji. Lorsqu’il est poussé sur une voie ferrée, il voyage dans le temps jusqu’à il y a exactement 12 ans, en 2005. Là, il retourne à son lycée et mentionne à Naoto que Hinata va mourir, créant un paradoxe temporel dans lequel Naoto est maintenant un détective. . Avec Takemichi, ils découvrent qu’ils peuvent voyager 12 ans dans le passé et décider de changer l’avenir pour sauver leurs proches.

+Combien de chapitres compte Tokyo Revengers 2

Le programme d’animation basé sur le manga écrit et illustré par Ken Wakui est revenu le 7 janvier avec le chapitre « C’est ce que c’est ». Chaque semaine, une nouvelle version arrive pour compléter les 13 épisodes au total que la deuxième saison de Vengeurs de Tokyo. Jusqu’à présent, 9 d’entre eux sont arrivés et ils seront diffusés jusqu’au 1er avril.

Dans l’avant-première, une saison plus courte était attendue que la précédente, qui comptait 24 épisodes, puisqu’elle couvre la Arc de confrontation de Noël, qui compte environ 45 chapitres dans le manga. Dans cette partie de l’histoire, nous voyons Takemichi après son retour dans le présent, où il découvre que le Tokyo Manji Gang est devenu une organisation criminelle à grande échelle après avoir absorbé les Black Dragons, et ses amis sont tués.

Auparavant, les fans de la série avaient apprécié les épisodes sur la plate-forme Crunchyroll, la maison de la plupart des titres d’anime. Cependant, ils ont été retirés du catalogue en novembre de l’année dernière, car il a été confirmé que The Walt Disney Company maintient un partenariat avec Kodansha pour coproduire et distribuer des séries basées sur les mangas et Vengeurs de Tokyo faisait partie de l’accord pour diffuser son deuxième épisode.

