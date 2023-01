Combien de chapitres compte chaque saison de Shingeki no Kyojin ?

Animé

Shingeki no Kyojin se prépare à sa fin, mais nous allons d’abord passer en revue chacune de ses saisons et le nombre d’épisodes.

© IMDbCombien de chapitres compte chaque saison de Shingeki no Kyojin.

L’industrie de l’anime a connu une croissance exponentielle au cours des dernières décennies, et il n’est pas surprenant que certains contenus à la télévision japonaise soient le principal sujet de discussion dans les conversations. Actuellement, nous avons plusieurs séries animées, mais peu maintiennent les éloges et la popularité de shingeki no kyojin. Ensuite, nous passerons en revue le nombre d’épisodes de chacune de ses saisons.

Cette histoire, basée sur le manga du même nom de hajime isayama, se déroule il y a plusieurs centaines d’années lorsque les humains ont été presque exterminés par les Titans, qui semblent n’avoir aucune intelligence et ne dévorent que les humains. Une partie de la population vit en communauté à l’intérieur des murs. Dans le présent, la ville n’a pas vu de Titan depuis 100 ans, mais Eren et Mikasa regardent leur ville être détruite par un Titan colossal. Compte tenu de cela, le jeune homme ne cherchera qu’à se venger.

+Combien d’épisodes ont les saisons de Shingeki no Kyojin

Le programme, initialement produit par Wit Studio, a été créé en avril 2013 et diffusé jusqu’en septembre de la même année, complétant une première saison de 25 épisodes. Les fans ont dû attendre plusieurs années pour sa suite, puisque le deuxième épisode est arrivé entre avril et juin 2017, avec seulement 12 chapitres. Plus tard, les versions annuelles arriveraient.

La troisième saison a commencé à refléter une tendance qui s’est maintenue jusqu’à présent et qui est sa division. La partie 1 a été créée entre juillet et octobre 2018 avec 12 épisodes.tandis que Partie 2 diffusée d’avril à juillet 2019 avec 10 chapitres. Avec la publication des derniers volumes du manga, il a été signalé que le prochain épisode serait le dernier de l’animation.

La quatrième et dernière saison créé en décembre 2020 et terminé en mars 2021 avec 16 épisodes. Cependant, il y avait plus d’histoire à raconter et entre janvier et avril 2022, la partie 2 est arrivée avec 12 chapitres supplémentaires. Une fois de plus, a annoncé une partie 3 du dernier versement, mais ces derniers jours, il a été confirmé qu’il sera également divisé en deux versements. Le premier commencera à être diffusé le 3 mars sur le service de streaming Crunchyroll.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?