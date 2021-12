Combien d’argent Tom Holland a gagné pour Spider-Man: No Way Home

Tom Holland Il est l’un des jeunes talents les plus appréciés d’Hollywood aujourd’hui et est sur le point de sortir Spider-Man : Pas de chemin à la maison, sa sixième participation à l’univers cinématographique Marvel. De ses premiers projets à son nouveau film, il a traversé un grand changement dans l’économie et on savait combien d’argent il avait déboursé pour son interprétation.

Dans le prochain film du super-héros, nous le verrons affronter les méchants Doctor Octopus, Green Goblin, Electro, Sandman et Lizard, après un sort raté exécuté par le docteur Strange. Le multivers sera le principal protagoniste de l’intrigue et les rumeurs assurent que nous aurons le Spider-verse avec Tobey Maguire et Andrew Garfield, mais rien n’est encore officiellement confirmé et nous connaîtrons la vérité dans les salles de 16 décembre.

+ Quel était le salaire de Tom Holland ?

L’acteur a commencé à faire partie de la MCU En 2016 et à partir de là, il n’a jamais décollé de la franchise, qui valait au total environ 185 millions de dollars obtenus grâce à ses participations, en ajoutant les redevances, les revenus individuels et les campagnes publicitaires. D’après les données de Jouer avec de l’argent, reçu 250 mille dollars pour Captain America : guerre civile, 500 000 € par Spider-Man : Retrouvailles, 1,5 million de dollars par Spider-Man : loin de chez soi et 3 millions de dollars pour Avengers : Fin de partie.

Tel que rapporté par Capteur de nouvelles quotidiennes, Tom a reçu environ 4 millions de dollars pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison, ce qui montre que son importance au sein de Marvel Studios n’a cessé de croître. Il faut se rappeler que ce contrat était très proche de ne pas être exécuté, puisque Disney et Sony Pictures n’étaient pas parvenus à un accord sur la poursuite du wall-crawler sur les cassettes, mais heureusement pour lui, et pour les fans, tout était réglé .

Hollande a mis fin à son accord avec les deux producteurs après Spider-Man : Pas de chemin à la maisonmais il y a quelques semaines son renouvellement a été confirmé et il travaillera sur un nouveau film. Sûrement pour les projets suivants il recevra une somme d’argent plus importante et deviendra l’un des acteurs les mieux payés de tout le MCU et Hollywood en général.

