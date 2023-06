Combien d’argent The Flash doit-il gagner pour ne pas être un flop au box-office?

Cinéma

Jusqu’à ce moment, The Flash est loin de devenir un blockbuster. Dans Spoiler, nous vous disons combien d’argent vous devez collecter pour y parvenir.



The Flash, une des séries du moment.

Après une longue attente, il est sorti dans les salles du monde entier. « Le flash », film de Studios DC Protagonisée par ezra miller et réalisé par l’argentin Andy Muschietti. Dans l’aperçu, un succès au box-office était attendu en raison des camées qui apparaissent dans le film en tant que Batman de Ben AffleckMichael Keaton et Adam Ouestmême si pour le moment il ne parvient pas à répondre aux attentes.

The Flash a rapporté 55 millions de dollars aux États-Unis et au Canada. Au cours de cette première semaine dans le monde, il a atteint 135,7 millions de la même devise, bien qu’ils soient loin des chiffres qu’il voulait Studios DC pour cette hauteur.

Ceci est lié au budget élevé que le studio a dépensé sur les quatre productions de ce 2024 : Shazam ! Fury of the Gods » et « The Flash », qui ont déjà été publiés, et « Blue Beetle » et « Aquaman et le royaume perdu », qui sortira sur grand écran en août et décembre respectivement. Tel que rapporté dans les dernières heures par le portail Variété, À eux quatre, près de 1,2 milliard de dollars ont été dépensés.

+Combien d’argent le Flash doit-il lever pour ne pas être un flop ?

De DC Studios ils rêvent de dépasser les 600 millions de dollars dans le monde avec The Flash, numéro avec lequel ils obtiendront l’argent pour couvrir plus de la moitié des dépenses que le cinéaste a eues pour ce film et les trois autres productions de la société pour ce 2023 : Shazam ! Fureur des Dieux », « Blue Beetle » et « Aquaman et le royaume perdu ».

À l’heure actuelle, dans la première semaine de sortie, le chiffre est supérieur à 130 millions de dollars, selon le portail. Variété. C’est pour cette raison qu’il ne répond pas encore aux attentes.

