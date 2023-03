Combien d’années se sont écoulées entre la deuxième et la troisième saison de The Mandalorian

Le créateur de »Le Mandalorien », Jon Favreaua confirmé où se situe la troisième saison sur la chronologie de »Guerres des étoiles ». Avec de nombreux fans se demandant combien de temps il s’était écoulé entre la deuxième et la dernière saison de l’émission Disney +.

Dans une interview, Favreau a déclaré: « C’est probablement le même laps de temps que nous avons vécu dans le monde réel. C’est à la fin de la saison 2 que Luke Skywalker et Grogu ont dit au revoir à Din Djarin. »

« Ensuite, nous avons entendu parler d’eux dans » Le livre de Boba Fett « environ un an, quand ils ont de nouveau rompu, puis Grogu a rejoint le Mandalorien », a-t-il poursuivi. « Alors maintenant, je pense que cela fait entre zéro et deux ans. »

C’est lors de la finale de la saison deux que les téléspectateurs ont vu Luke Skywalker rester avec Grogu, les producteurs exécutifs précisant que cette décision avait été prise au-delà du simple service des fans. dave filoni Il a dit que la mission de Luke de reconstruire l’Ordre Jedi semblait être le moyen le plus naturel pour lui de vouloir entraîner Grogu, lui donnant également la chance de voir Grogu interagir avec R2-D2, ce qu’il a trouvé très attrayant.

Cependant, de nombreux fans ont critiqué la série « The Book of Boba Fett » pour avoir omis son homme principal, affirmant que la série n’avait pas à en dire plus sur le scénario de « The Mandalorian » dans une autre émission. Même avec cela, Favreau a déclaré qu’il ne regrettait pas que les récits des deux séries se soient croisés, étant le meilleur moyen de redémarrer la relation entre Din Djarin et Grogu.

Le créateur de la série a même déclaré que les fans qui ont sauté de regarder »The Book of Boba Fett » auront du mal à comprendre le contexte de »The Mandolarian » saison 3, arguant que la pratique de mélanger des histoires entre diverses émissions et films est quelque chose de très commun à tous les téléspectateurs après l’univers cinématographique Marvel.

» The Mandalorian » diffuse ses nouveaux épisodes sur Disney +, en créant un nouveau chaque mercredi.