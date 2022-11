Combien d’années Lindsay Lohan est restée sans jouer

Hollywood

L’actrice qui est devenue célèbre grâce à Jeu de jumelles elle a eu des problèmes qui l’ont éloignée des plateaux.

©IMDBLindsay Lohan.

Entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, Lindsay Lohan elle est devenue une icône de l’adolescence, en particulier parmi les filles qui ont grandi à ses côtés. Premier de la main du remake de Jeu de jumellesoù il a joué deux rôles (annie et hallie) puis avec Méchantes fillesoù il a partagé un casting avec des personnalités telles que Amanda Seyfried et Rachel McAdams. La carrière de cette actrice promettait beaucoup.

Cependant, des problèmes personnels ont fini par écourter sa carrière. Depuis le milieu des années 2000, il a fait plusieurs rechutes dues à des addictions dont il a parlé à plusieurs reprises, dont la plus importante est celle qu’il a donnée dans une docu-série animée par Oprah Winfrey. Ces années sombres l’ont peu à peu éloignée des plateaux, jusqu’à ce qu’on finisse par la perdre complètement.

Sa dernière année au travail a eu lieu en 2015, mais ce n’était pas aussi puissant que ce à quoi on pourrait s’attendre d’une star de son calibre. Cette année-là, il a à peine fait une apparition dans un court métrage intitulé Jusqu’à ce que des voix humaines nous réveillent et a également traversé le spectacle Jimmy Kimmel. Un an plus tôt, il avait été un peu plus actif grâce à 2 filles fauchées, mais s’il faut être strict, 2013 a été sa dernière grande année. En 2016, nous ne la voyions plus aussi souvent.

Cela faisait trois ans que Lindsay Lohan il était sans travailler sur les décors jusqu’à ce qu’il apparaisse dans la série certificat médicaloù il a accompagné les protagonistes pendant sept épisodes Nick Frost et Rupert Grint. Il est à noter qu’auparavant, sa carrière s’était presque tournée vers la parodie d’elle-même à partir de divers rôles dans lesquels elle devait interpréter des versions caricaturales de Lindsay Lohan. Quelques exemples? Scary Movie 5, Gestion de la colère Oui joie.

+Combien coûte la fortune de Lindsay Lohan

Bien que la course Lindsay Lohan elle était milliardaire et était à l’avant-garde des films qui lui ont fait gagner jusqu’à près de 30 millions de dollars pendant toutes les années où elle a marché sur un plateau, sur le site parade.com Ils soutiennent que leur fortune n’est pas aussi élevée qu’on le croit. Apparemment, la fortune de cette star de Hollywood il ne s’élève qu’à 1,5 million de dollars en raison de sa facilité à dépenser ce qui entre dans votre compte.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂