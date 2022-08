Combien d’années d’écart y a-t-il entre Better Call Saul et Breaking Bad ?

La populaire série dérivée de »Breaking Bad », »Tu ferais mieux d’appeler Saul » est sur le point de voir sa fin avec la diffusion de sa sixième saison. La fiction nominée aux Emmy Awards a été créée par Vince Gilligan Oui peter gouldsuite à la transformation de l’avocat Jimmy McGill, incarné par Bob Odenkerkdans l’avocat corrompu Saul Goodman, que nous avons rencontré pour la première fois dans « Breaking Bad » lorsqu’il était au service de Walter White.

L’une des questions que beaucoup se sont posées lorsque »Better Call Saul » vient d’être annoncé, c’est à combien d’années d’écart il y aurait-il de »Breaking Bad ». La série dérivée se déroule en 2002 et l’histoire de Walter White et Jesse Pinkman commence en 2008, ce qui signifie que la série Saul Goodman se déroule six ans avant les événements de « Breaking Bad ». Cependant, la série explore également les événements qui se déroulent pendant et après la production acclamée.

»Better Call Saul » a été créé en 2015 et a été mis à disposition via la plate-forme Netflix, donnant aux téléspectateurs et aux fans de »Breaking Bad » un contexte sur les personnages vus dans »Breaking Bad », tels que le Saul lui-même, Gus Fring, Mike Ehrmantraut, entre autres. La première saison a été très bien accueillie, ce qui a entraîné la sortie d’une nouvelle saison chaque année.

Le tournage de la sixième et dernière saison a commencé en février 2020, mais après l’arrivée de la pandémie, il a subi plusieurs retards dans sa production, et ce n’est qu’en 2021 que les enregistrements ont pu reprendre pleinement. La saison 6 a finalement vu le jour le 18 avril 2022, même si ce n’était que sa première partie, qui se composait de sept épisodes.

La deuxième partie de la sixième saison de « Better Call Saul » est actuellement diffusée, qui comportera six épisodes et mettra fin à l’histoire de l’avocat charismatique mais corrompu Saul Goodman. La série dérivée est entièrement disponible via la plateforme de streaming Netflix.