Combien d’animes Berserk a-t-il et où peut-on les voir en entier ?

le manga de »Berserk » a été considéré comme l’un des plus influents de toute l’histoire, étant considéré comme l’opus magnum du mangaka Kentaro Miura qui a inspiré de grands créateurs de mangas, de jeux vidéo et de films. Cependant, malgré son importance, »Berserk » n’a pas eu le même succès dans ses adaptations animées.

Ne pouvant satisfaire ses fans, au cours de ses 32 années de diffusion, trois adaptations animées de »Berserk » ont été réalisées, chacune d’elles présentant des différences par rapport à l’oeuvre originale de Miura, si bien qu’elles n’obtiennent jamais le même succès que le manga. C’est pourquoi nous avons ici les titres et où voir chacune de ces adaptations animées.

Berserker (1997)







Première adaptation animée de » Berserk » qui est sortie en octobre 1997 et a terminé sa diffusion en mars 1998 avec un total de 25 études. La série a été produite par le studio OLM, Inc. et a couvert l’arc »Golden Age » du manga. L’anime de 1997 a été considéré comme le meilleur par ses fans et ses critiques, applaudissant non seulement son animation et ses dialogues, mais aussi sa bande originale.

Malheureusement, il n’est pas encore sur une plateforme de streaming pour pouvoir le voir dans la meilleure qualité, bien que certains fans aient téléchargé l’anime » Berserk » avec des sous-titres sur YouTube.

Berserk : l’arc de l’âge d’or







Trilogie cinématographique avec un scénario écrit par ichiro okouchi et dirigé par Toshiyuki Kubooka. Ces trois films intitulés »l’œuf du roi », »la bataille de Doldrey » et »l’Avent » couvrent les événements de »l’âge d’or », situé à la fin du troisième volume de le manga jusqu’au chapitre 92 du tome 14.

Bien que les films aient supprimé une grande partie du contenu original du travail de Kentaro Miura, ils sont fortement recommandés par tous les fans et servent même de préquelle à l’anime qui a été créé en 2016. Pour le moment, les films ne sont disponibles sur aucune plateforme de streaming. , bien que il a été annoncé que l’édition commémorative arrivera sur la plate-forme de croustillant.

Berserker (2016)







L’anime Berserk le plus récent sorti en 2016, produit par Liden Films et animé par le studio gemba qui comportait deux saisons de 12 épisodes. » Berserk » de 2016 a connu une série de problèmes lors de sa production en raison du manque d’expérience du studio Gemba, ainsi que des mauvaises décisions du réalisateur Shin Itagaki.

Malgré le fait que ces erreurs aient été corrigées pour sa version Blu-Ray, les fans du manga de Miura n’ont jamais accepté cette version, beaucoup la critiquant largement et étant considérée comme la pire adaptation animée du manga »Berserk ».

»Berserk » de 2016 est disponible dans le catalogue Crunchyroll.