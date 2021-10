Combien Daniel Craig a-t-il gagné avant de mourir ?

Le 25 James Bond Le film a également battu des records à l’étranger, avec de nouveaux records de ventes atteints dès la soirée d’ouverture aux États-Unis le 8 octobre. On pensait que le film gagnerait facilement entre 60 et 70 millions de dollars (44 à 51 millions de livres sterling) lors de son week-end d’ouverture rien que là-bas.

James Bond est la troisième franchise cinématographique la plus rentable de tous les temps, selon Forbes, et il se trouve juste derrière Marvel et le Guerres des étoiles films.

Bien qu’il n’y ait aucun doute sur la réussite de la franchise Bond dans son ensemble, le plus gros chiffre d’affaires James Bond le film, comme qui est en fait l’acteur de Bond le plus ancien, est discutable. Sans tenir compte de l’inflation, Chute du ciel (2012) est le film Bond le plus rentable à réaliser, avec un total de 358,3 millions de dollars (263 millions de livres sterling) de revenus nationaux et de 1,111 milliard de dollars (733,3 millions de livres sterling) de revenus mondiaux.