Combien coûtera l’abonnement à Star + Latin America par pays

Un nouvel acteur entrera sur le terrain dans la bataille acharnée de l’industrie du streaming. Étoile + Amérique latine Il arrivera dans les prochains jours et ce ne sera pas un autre lancement : aura des séries classiques, de nouveaux contenus originaux et même des événements sportifs d’élite. Il y aura plein de raisons de s’abonner, c’est pourquoi vous savez combien il en coûtera pour le faire dans le pays où vous êtes. Prends note!

Le tout nouveau service de Disney arrivera le 31 août dans la région en tant que version adulte de Disney +. Grey’s Anatomy, This is US, The Walking Dead et Les Simpsons sont quelques-uns des succès qu’il inclura, en plus de ses propres productions telles que « Santa Evita » ou « Bios. Des vies qui ont marqué les vôtres ». Comme si cela ne suffisait pas, la plate-forme aura également des émissions d’ESPN telles que Conmebol Libertadores et Ligue 1, avec l’incorporation récente de Lionel Messi.







Le catalogue regorgera également de films importants. L’oscarisé, Pays nomade, se démarque d’une longue liste qui a aussi Deadpool, Deadpool 2, Logan, Bohemian Rhapsody, Devil Wears Fashion, Jojo Rabbit, Alien, Tough To Kill, La Planète Des Singes Oui Recherche implacable.

Disney présente le nouveau streaming en tant que service de « divertissement général et sports ». Lors des événements ESPN, il mettra un accent particulier car il diffusera en direct des ligues et des championnats de football, de MLB, de tennis, de golf, de cyclisme et de boxe. On ne sait toujours pas si ces événements seront exclusifs.

Combien coûtera Star + Amérique latine ?

Le prix n’a pas encore été officiellement confirmé par Star +. Cependant, un document envoyé aux investisseurs a divulgué que le prix sera 7,50 USD Oui 9 USD avec le combo qui comprend Disney +. La valeur sera transférée dans chaque pays convertie dans sa devise locale.

Combien coûtera Star + Latin America au Mexique ?

Le coût approximatif sera 180 € pesos par mois ou en combo avec Disney + pour 230 € pesos par mois.

Combien coûtera Star + Latin America en Argentine ?

Le coût approximatif sera 730 € pesos par mois ou en combo avec Disney + pour 875 € pesos par mois.

Combien coûtera Star + Latinoamérica en Colombie ?

Le coût approximatif sera 30 000 € pesos par mois ou en combo avec Disney + pour 35 000 € pesos par mois.

Combien coûtera Star + Latin America au Chili ?

Le coût approximatif sera 5 800 € pesos par mois ou en combo avec Disney + pour 7 000 € pesos par mois.