Mercredi matin, l’événement presse Warner Media a eu lieu pour présenter officiellement la date de lancement du service de streaming. HBO Max en Amérique latine. Là, ils ont fait une revue de tout le contenu qui composera leur immense bibliothèque, mais Ils nous ont également informés des prix que la plateforme aura dans nos pays. Voyez ici combien cela vous coûtera!

Ce sera l’arrivée d’un nouveau rival qui se battra pour se positionner parmi les plus choisis du public et affrontera des géants tels que Netflix, Amazon Prime Video, Disney + et Paramount Plus, qui bien qu’il soit arrivé cette année, commence déjà gagner du terrain. Ce qui est certain, c’est que Le streaming HBO a tout pour conquérir les téléspectateurs par le niveau de produits qu’ils proposeront.

Le catalogue comprendra du contenu emblématique et des premières exclusives des marques HBO, Warner Bros., Max Originals, DC Comics et Cartoon Network pour toute la famille, comme spécifié dans leur déclaration. Là, nous aurons tous les Univers étendu DC, la saga de Harry Potter, des classiques comme Orange mécanique, Casablanca et chanter sous la pluie, et des séries comme Amis, Game of Thrones, Rick et Morty et de plus.

Tous ça sera disponible en Amérique latine à partir du 29 juin sur différents appareils, tels que les smartphones, les tablettes et les téléviseurs intelligents. Vous pouvez contracter le service, mais vous aurez d’abord un essai de 7 jours et un espace de dégustation pour sélectionner ce que vous voulez sans frais.

+ Combien coûtera HBO Max en Amérique latine?

Vous pouvez souscrire deux plans d’abonnement: Standard Oui Mobile.

Le plan Standard offre l’accès à 3 utilisateurs simultanés, 5 profils personnalisés, des téléchargements de vidéos et de contenus haute définition et certains titres en 4K, sur tous les appareils compatibles.

Le plan Mobile offre un accès au même catalogue, mais a été conçu pour une expérience individuelle, à apprécier en définition standard sur les smartphones et tablettes compatibles, avec une qualité d’image optimisée.

Argentine: ARS standard 374,16 € / ARS mobile 249,16 €

Mexique: Standard MXN € 104,08 / Mobile MXN € 69,08

Brésil: BRL standard 20,07 € / Mobile BRL 14,21 €

La Colombie: 14158 COP standard / 9992 COP mobiles

Le Chili: Standard CLP 4908 € / Mobile CLP 3492 €