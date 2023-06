Combien coûtent les billets pour le concert symphonique de Ricky Martin au Mexique ?

in

Le chanteur se produira avec le Metropolitan Camerata Symphony Orchestra



© Getty Images pour amfARLe chanteur fera une tournée symphonique au Mexique

Ricky Martin donnera une série de concerts symphoniquesqui promettent d’unir le meilleur de la musique orchestrale et pop au Mexique, c’est pourquoi nous vous disons Combien coûtent les billetsquand et dans quelles villes il sera présenté.

« Très heureux de vous annoncer que je reviens avec mon concert symphonique, accompagné par l’Orchestre symphonique de la Camerata Metropolitana. A très bientôt !», a annoncé Ricky Martin sur ses réseaux sociaux.

+ Combien coûtent les billets pour voir Ricky Martin dans son concert symphonique ?

Bien que les prix officiels des billets Ricky Martin au Mexique en 2023 n’aient pas été publiés, il devrait être d’environ 3 500 pesos (environ 203 dollars). D’ailleurs, le La prévente aura lieu les lundi 26 et mardi 27 juin. Les billets pour le concert de Ricky Martin seront vendus via FunTicket.

+ Quand et où sont les concerts de Ricky Martin au Mexique ?

Cancún : 16 septembre

Mérida : 17 septembre

Mexico : 20 septembre

Léon : 24 septembre

Guadalajara : 27 septembre

Monterrey : 29 septembre

