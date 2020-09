Combien coûtent la Xbox Series S et la Xbox Series X

Maintenant c’est officiel: le prix d’entrée pour entrer dans la nouvelle génération de consoles Xbox sera 299 dollars. Microsoft l’a annoncé il y a quelques heures en dévoilant le prix de lancement de Xbox Series S, qui est la moins chère des deux machines de jeu qui arriveront sur le marché en novembre. De l’autre console – Xbox Series X – le coût n’a pas encore été révélé, même si, selon certaines rumeurs, il pourrait être fixé à 499 €.

Comment c’est et combien coûte la Xbox Series S

L’annonce de Microsoft fait suite à des rumeurs qui ont émergé du jour au lendemain sur le prix et l’apparence de la Xbox Series S, qui se sont ensuite révélées si bien fondées qu’elles ont forcé la maison de Redmond à prendre le terrain avec une annonce. En plus d’annoncer le prix de 299 €, la société a également publié dans le tweet présentant la plus compacte des nouvelles Xbox la première image: La Xbox Series S est beaucoup plus petite et plus compacte que la variante X (mais c’est aussi «la plus petite Xbox jamais produite»), a une base rectangulaire plutôt que carrée et est de couleur blanche; la partie du corps dédiée à la ventilation est de forme circulaire et peinte en noir.

Xbox Series S vs Series X: puissance et prix

Même avec un prix réduit, Xbox Series S cela garantira toujours aux joueurs de mettre la main sur tous les titres de la prochaine génération à venir. La puissance inférieure par rapport à la Xbox Series X (on parle de 4 téraflops contre 12) devrait simplement empêcher la machine de jouer à des jeux en 4K, tandis que la puissance de calcul qui va au-delà des graphismes et surtout la vitesse de chargement des jeux devrait rester comparable.

Bref, la Série S sera dédiée à tous ceux qui n’ont pas et ne considèrent pas un téléviseur 4K nécessaire pour jouer, tandis que la Xbox Series X ciblera les fans d’ultra-haute définition prêts à sacrifier plus d’espace de salon et plus d’argent à acheter. Combien d’argent les mêmes sources qui ont atteint le prix de la série S ont supposé: on parle de 499 €, même si Microsoft ne l’a pas officialisé.