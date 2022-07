Combien coûte Vix+ au Mexique, en Amérique latine et aux États-Unis

Vix+

ViX+ est la nouvelle plateforme de streaming pour les hispanophones qui promet de présenter une bataille entre les alternatives actuelles dans cette classe de services.

© VIX+Logo

ViX+ est le premier service de streaming créé spécifiquement pour le monde hispanophone. Ses abonnés auront accès à plus de 10 000 heures de divertissement, avec plus de 70 séries et films originaux au cours de la première année avec au moins une première hebdomadaire d’une production originale. Il offrira également plus de 7 000 heures de sports en direct aux États-Unis et 3 000 matchs en direct par an pour fournir le service le plus complet aux fans.

ViX+ est le seul service de streaming en espagnol aux États-Unis avec une couverture complète des matchs de l’UEFA Champions League, Europa League et Conference League. Les productions originales premium exclusives disponibles au lancement incluent la série biographique de l’icône mexicaine Maria Félix, la dameainsi que la série la femme diable créé par Leonardo Padrón et la série documentaire mon voisin l’affiche de la productrice exécutive Selena Gomez.

De plus, les abonnés à ViX+ verront des premières mondiales de films très attendus disponibles exclusivement sur ce service, y compris Mirreyes contre Godinez 2, retraite Oui amour maladequi ouvre le 27 juillet. ViX+ Il propose également des matchs de football en direct et une couverture des principaux tournois et ligues aux États-Unis et au Mexique.

Une option intéressante si vous parlez espagnol

abonnés de ViX+ auront accès à la programmation télévisée post-diffusion. Aux États-Unis, ils pourront regarder leurs émissions préférées aux heures de grande écoute depuis Univision, 72 heures après sa diffusion sur cette chaîne. Au Mexique, ils pourront regarder des programmes sélectionnés de la chaîne Les étoiles le même jour.

D’autre part, il y aura transmission simultanée de chaînes de télévision pour les abonnés du Mexique et d’Amérique latine qui pourront regarder des chaînes de télévision en direct, parmi lesquelles, Quartier de la comédietandis que les abonnés au Mexique pourront également voir Les étoiles, Channel 5, TUDN Oui nu9vele tout au même endroit.

Le nouveau contenu qui sera publié dans ViX+ en août comprend des films très attendus tels que légendes l’origine, Les voyelles Oui J’ai épousé un idiotet des séries originales comme survivant 30 Oui nuageuxainsi que de nouveaux épisodes hebdomadaires de Maria Félix, la dame. Les abonnés ViX enregistrés (AVOD) pourront regarder gratuitement certains épisodes de diverses productions ViX + Originals et s’abonner facilement au niveau premium de l’application.

Les différentes façons de regarder VIX+

Mobile: Mobile Apple iOS et Android

Comprimés: iPad, Androïd

Appareils de transmission : Fire TV, Android TV, Apple TV, Roku, Samsung TV, DISH

Abonnements numériques : Chaînes Prime Video, YouTube TV, SLING TV

Quel est le prix de VIX+ ?

États Unis: 6,99 €

Mexique: 119 €MX

Amérique latine: 4,99 €

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂