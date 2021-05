Combien coûte le vin de Luis Miguel

Depuis sa création en 2018, la série Luis Miguel est devenu une vraie sensation Netflix. Les détails de la vie du chanteur mexicain qui a su devenir une idole de la musique latine ont laissé des millions de fans à travers le monde stupéfaits.

Le succès de cette production fut tel qu’en avril et pour l’anniversaire de « Sol » sa saison 2 mettant également en vedette Diego Boneta. La particularité de cette deuxième tranche est que les chapitres sont renouvelés tous les dimanches sur la plateforme. Et dans l’épisode 4, il y avait un sujet spécial que tout le monde ne connaissait pas à propos de l’interprète.

L’histoire voyage entre les années 90, au plus fort de sa musique, et dans les années 00 avec un Luis Miguel plus adulte. Alors que nous pouvons voir comment Luismi a réussi à tourner la vidéo Hier En 1994, la série nous raconte également un achat somptueux qu’il souhaitait faire. Ce n’était ni plus ni moins qu’un vignoble. Connaissez tous les détails.

Que restait-il de l’achat du vignoble que Luis Miguel voulait faire et combien coûte son vin

Tout au long de sa vie, Luis Miguel a été connu pour différents passe-temps. L’un d’eux est l’œnologie. Le chanteur mexicain adore déguster et collectionner des bouteilles de vin. Dans le dernier chapitre, alors que sa fille Michelle tente de se rapprocher de lui, après 11 ans, on dit qu’il a l’intention d’acheter un vignoble.

Cela ne s’est pas produit en réalité. Mais l’artiste a été chargé de travailler sur son propre vin. En fait, avec la collaboration du prestigieux vigneron Aurelio Montes del Campo créé à Viña Ventisquero Unique Luis Miguel, un Carbenet Sauvignon sophistiqué, en 2005.

(Photo: www.vino-unico.com)



Sur la page officielle, où vous pouvez acheter le vin, il est décrit comme suit: «C’est un Cabernet Sauvignon tempéré par 15% de Syrah. Parmi ses arômes, très intenses et fruités, on retrouve des notes de myrtille, de prune mûre, de fruits des bois, de cassis et de cerise noire, ainsi que des notes de réglisse, de vanille et de chocolat. un élevage d’environ 14 mois en fûts de chêne français «

Unique Luis Miguel Il est vendu dans une boîte de 3 bouteilles qui coûte 1 099 € ou 6 avec une valeur 2 099 €.