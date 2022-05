Youtube

Pour ceux qui ne sont pas encore habitués à utiliser des plateformes de streaming ou qui préfèrent tout centraliser en un seul endroit, YouTube propose une grande variété de titres à apprécier.

Si ce que vous aimez, c’est qu’ils vous proposent des films sans avoir à vous demander sur quelle plateforme vous pouvez les regarder, Youtube est la bonne réponse. Souvent, il arrive qu’ils nous recommandent un titre à voir pendant le week-end et s’il n’est pas en Netflix nous ne savons pas comment le trouver. Il faut aussi garder à l’esprit qu’avec autant de plateformes, il est difficile d’avoir accès à toutes en termes économiques.

La discussion sur la meilleure plate-forme en termes de contenu et d’interface est longue et pour un article complètement différent. Pour ceux qui recherchent une solution rapide à leur envie de voir un film le week-end, Youtube C’est le chemin. Des titres aussi variés que les films de homme araignée depuis sam raimi et le récent homme chauve-souris Ils sont disponibles à la location et à l’achat. Pour le moment, c’est un service accessible au Mexique, en Argentine et en Espagne.

+Combien coûte la location d’un film sur YouTube pour l’Argentine ?

Comme c’était le cas dans les vidéothèques d’antan, il y avait toujours des titres plus recherchés que d’autres et il fallait courir au magasin avant que les trois ou quatre exemplaires disponibles ne soient pris. Bien que cela ne se produise pas dans Youtube, la demande finit par influencer la valeur finale payée pour chaque film. Actuellement, les titres peuvent être obtenus à des prix si variés qu’ils vont de 300 à 1 000 pesos argentins, selon la qualité de l’image (HD, UHD ou SD) et la nouveauté de la production.

+Combien coûte la location d’un film sur YouTube pour l’Espagne ?

De la même manière qu’en Argentine, les prix des films en Espagne dépendent aussi du degré de recherche d’un titre ou de la qualité de l’image. La location n’est pas la même Inexploréqui est sorti cette année qui, peut-être, chercher le film de Ponton avec Edouard Norton. Actuellement, les prix oscillent entre 3 et 4 euros. Pas mal comparé aux 14 ou 17 qu’on peut payer pour acheter un film.

+Combien coûte la location d’un film sur YouTube pour le Mexique ?

Au Mexique, vous pouvez également accéder à des films en Youtube et, comme c’est le cas dans le reste des pays, il y a 30 jours pour commencer à les regarder et 48 heures pour les terminer une fois qu’ils sont joués. Actuellement, la valeur d’un titre varie d’une moyenne de 45 pesos mexicains et atteint 70 pesos mexicains. Et s’il s’agit d’acheter un film, il faut débourser environ 175 pesos mexicains.

