Combien coûte la fortune de Leonardo DiCaprio

Avec Le revenant, Leonardo DiCaprio a remporté son tant attendu oscar. L'Académie lui devait ce qui a été fait dans le grand film de Martin Scorsese, Le loup de Wall Street, et l'a finalement reçu pour le rôle dans le Alejandro González Iñárritu. Quelles que soient les distinctions qu'il a reçues ou non, la carrière de l'acteur regorge de grands titres, mais s'il y a un tournant, c'est le rôle de Titanesque.







En 1997, Leonardo DiCaprio il s’est mis à la place de Jack et a titré la bande de James Cameron près de Kate Winslet. Selon Valeur nette des célébrités, l’acteur a signé son contrat de 2,5 millions de dollars, mais il l’a fait avec une clause bien particulière : 1,8 % de ce que le film a fait au box-office lui correspondrait. Le résultat? En 1997, Titanesque Il est devenu le film le plus rentable de l’histoire et, ajouté à ce qu’il a récolté de la vente de DVD et de sa diffusion à la télévision, il a levé environ 3 milliards de dollars dont 40 pour DiCaprio.

A partir de ce moment, les contrats de DiCaprio Ils ont considérablement monté en flèche et ont commencé à signer des accords d’une valeur moyenne de 20 millions de dollars. Donc, il est apparu dans des bandes comme L’aviateur, Les défunts ou Attrape-moi si tu peux. Le site susmentionné a suggéré qu’au cours des 25 dernières années, l’artiste a collecté environ 300 millions de dollars grâce à ses tournages.

Jusqu'à l'arrivée d'Avatar, Titanic était le film le plus rentable de l'histoire.



Les investissements de Leonardo DiCaprio

Grâce aux grosses sommes d’argent qui Leonardo DiCaprio il a gagné tout au long de sa carrière, il a su faire différents investissements. L’un des plus étranges était celui qu’il utilisait pour développer un hamburger végétalien (Au-delà du hamburger) qui a commencé à être commercialisée en 2019. Mais s’il faut parler de sa principale dépense, c’est bien l’immobilier. Il aurait une douzaine de propriétés dans le sud de la Californie et, en 2005, il a investi 1,75 million de dollars dans une île privée du Belize où, une décennie plus tard, il a construit un hôtel de luxe durable.

Mais la vie professionnelle de Leonardo DiCaprio Il ne se réduit pas seulement à dépenser et à investir, mais il a aussi un côté favorable. En 1998, il crée la Fondation Leonardo DiCaprio, avec laquelle, selon le site susmentionné, elle a levé environ 80 millions de dollars, dans le but de protéger l’environnement. De plus, il a fait un don d’un million de dollars après la catastrophe de l’ouragan Harvey en Haïti.