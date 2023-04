Combien coûte Featherweight pour chaque concert ?

célébrités

Cela vous coûtera si vous souhaitez réserver le chanteur mexicain montant.

© Instagram poids plumeFeatherweight est l’un des artistes les plus écoutés au monde

Le succès de Poids plume C’est clair et chaque jour le nom du chanteur mexicain sonne de plus en plus et, au-delà de sa présentation à Coachella, de ses polémiques et de la façon dont il est devenu célèbre, récemment, il a été annoncé combien il facture par concert et ici nous vous le disons.

L’information a été diffusée via un tiktoker, qui se consacre à informer sur les stars des « corridos tumbados » ou « corridos belicos », ainsi que sur d’autres artistes mexicains régionaux.

+ Combien gagne Poids Plume ?

Selon les informations de Juan Jez, Le chanteur mexicain Peso Pluma charge de 1,2 € et jusqu’à 2 millions de pesos mexicains pour jouer lors d’événements privés tels que des mariages (66 626 € à 111 044 €) selon le lieu et le nombre de participants.

Hassan Emilio Kabandéle nom complet de Featherweight, est connu pour ses chansons de corrido tumbado, avec des chansons comme amg, RPC, tout comme mon père, je suis concentré, le belicon et Elle danse seuleentre autres.

Le chanteur de 23 ans est originaire de Zapopan, Jalisco et est né le 15 juin 1999. Sa musique mélange des genres mexicains régionaux tels que les corridos et le sierreño avec des musiques telles que l’urbain, le trap et le rap.. Tandis que son style visuel se distingue par des vêtements amples et plus urbains.

