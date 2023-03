Combien Chris Rock a-t-il été payé pour son spécial Netflix?

Netflix

Dans Selectuve Outrage, une comédie spéciale sur Netflix, Chris Rock a parlé d’avoir été giflé par Will Smith aux Oscars 2022.

©IMDBChris Rock a créé sa deuxième comédie spéciale sur Netflix

A la manière de Shakira quand elle disait « les femmes ne pleurent plus, elles chargent », Chris Rock a également transformé sa tragédie aux Oscars (lorsque Will Smith l’a giflé) en argentpour cela, Nous vous disons combien l’humoriste a facturé Indignation sélectiveson spécial sur Netflix.

« Du pantalon de yoga au Ses enfants gâtés, en passant par les Kardashian et le fiasco de Will Smith, rien n’échappe à l’humour de Chris Rock dans ce stand up électrisant« , souligne la plateforme de streaming dans le synopsis du Spécial comique d’une heure diffusé en tant que premier événement en direct sur Netflixune tactique que d’autres plateformes comme Star+ et HBO Max ont mise en place.

+ Combien Chris Rock a-t-il facturé pour son émission spéciale sur Netflix dans laquelle il parlait de Will Smith ?

Bien que Netflix n’ait pas confirmé à quel point il s’occupait de Rock, un rapport de 2016 de Le journaliste hollywoodien a noté que Chris Rock avait signé un accord de 40 millions de dollars avec Netflix pour un total de deux spéciaux stand-up.dont ce serait le deuxième, puisque la plate-forme a également créé Chris Rock Total Blackout Le tambourin Il y a deux ans.

C’est-à-dire que pour chaque spéciale, comme cette seconde dans laquelle il parlait de Will Smith, Chris Rock aurait touché 20 millions de dollars. Lors de sa diffusion, l’événement a été parsemé de vedettes, comme Jerry Seinfeld, David Pique, Amy Schumer et de plus.

+ Qu’a dit Chris Rock à propos de Jada Pinkett Smith dans son spécial Netflix ?

Pendant le spectacle d’une heure, Rock a abordé des questions telles que la culture « réveillée » ou « réveillée »la relation avec ses filles et ce que c’est que d’avoir une vie de père célibataire et n’a pas hésité à parler de la famille Pinkett Smith: »Elle lui a fait beaucoup plus de mal qu’il ne m’a fait de mal. Tout le monde l’a traité de garce* et qui a-t-il frappé ? à moi« Il a dit comme l’une de ses blagues.

